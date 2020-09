10 tévhit az arany értékállóságáról

Az arany története és értékképző szerepe mintegy 6.000 évre nyúlik vissza. Valamilyen formában mindig kötődött pénzhez, ezért az emberek különös figyelemmel kísérik mindig az arannyal kapcsolatos történéseket.

A vírus okozta világjárvány, az ebből eredő gazdasági válság és a második hullám esélye miatt felértékelődik a befektetési arany szerepe, ezért nem árt tisztában lenni a legfontosabb jellemzőkkel, hogy jó döntést tudjanak hozni azok, akik meg akarják őrizni a pénzük vásárlóértékét a gazdasági krízisek idején is. Összeállításuk ebben segít.

Tévhitek

1.„Az ékszer a legjobb befektetés és értékmegőrző eszköz!”

Mindig jó ötlet, hogy tartalékot képezzünk a nehéz időkre akár magánszemélyként, akár vállalkozóként gondolkodunk. Viszont az ékszer több szempontból sem ideális választás, ha már aranyban gondolkodunk. Egyrészt drága a készítése, másrészt a 27%-os ÁFA még tovább drágítja azt. Emellett még alacsonyabb is az aranytartalma (18 karát: 75%, 14 karát: 58,5%), ráadásul éppen emiatt kevés pénzt adnak érte, ha el akarjuk adni. Ezzel szemben a lakossági arany (befektetési arany) mindin színarany, azaz az aranytartalma 99,9%, emiatt több pénzt is adnak érte, ha el akarjuk adni. Ha ehhez hozzávesszük, hogy alacsony az előállítási költsége és nem kell az ÁFA-t sem megfizetnünk, akkor egyértelmű, hogy az ékszerrel csak veszíteni lehet befektetés és értékmegőrzés szempontjából.

2.„Az aranyhoz sok pénz kell, és csak a gazdagoknak telik rá!”

Ma már mindenki számára elérhető a lakossági arany (befektetési arany). A legkisebb címlet 2 gramm, ami nagyjából 40-50.000 Ft-ba kerül kereskedőtől függően. Egyébként sem érdemes egyszerre sok aranyat venni, sokkal kifizetődőbb az aranygyűjtés kis összegekből, rendszeresen. Ezzel is komoly vagyont lehet felépíteni egyébként 20-30 év alatt. A Soldus Aurum törzsvásárlói kedvezményprogramjában összegyűjtött lakossági arany is éppen erre épül: az átlagember is rendelkezhessen olyan aranytartalékkal, mint a milliárdosok.

3.„Bonyolult dolog a lakossági arany megvásárlása és eladása.”

Elsőre annak tűnhet, ám mindössze személyi igazolvány és lakcímkártya szükséges hozzá, persze a pénzen kívül. Az eladás sem bonyolultabb, ott érdemes a korábbi vásárláskor kapott dokumentumokat is magunkkal vinni, mert ez meggyorsítja a folyamatot.

4.„Aranyfedezet van a pénz mögött.”

Ez 1971-ig így is volt, azóta viszont – sajnos – nincs a pénznek kötelező aranyfedezete. Főként emiatt érezhetjük azt, hogy minden egyre drágább, és ez a drágulási folyamat a válságok idején felgyorsul. Ezt hívjuk inflációnak. Tehát az arany elsődleges feladata a pénz stabilan tartása, legyen szó egy államról, egy bankról, egy háztartásról vagy egy vállalkozásról. Mi is megtehetjük, hogy a pénzünk mögé aranyfedezetet teszünk, egyszerűen azzal, hogy elkezdünk lakossági aranyat gyűjteni. Ezzel egy likvid és értékálló anyagi biztonságot alakíthatunk ki.

5.„Nagy mennyiséget kell venni egyszerre!”

A lakossági aranyat teljesen más céllal vásárolják, mint általában vásárolni szoktunk. A cél itt nem a fogyasztás, hanem a felhalmozás. felhalmozás, azaz gyűjtés, ami rendszeres vásárlást jelent. Ugyanis az aranynak pillanatnyi ára van, és nincs akciós ár sem, így nem kiszámítható, hogy mikor lenne jó az arany ára! Ezért érdemesebb az átlagár-hatást kihasználni, azaz, ha rendszeresen vásárolunk kisebb tételeket, akkor ki tudjuk átlagolni az aranyvásárlásra fordított összeget. Ezzel csökkentjük a veszteség kockázatát és mértékét is. Ha még ennél is jobb áron szeretne lakossági aranyat birtokolni, akkor hasznos lehet megismernie a Soldus Aurum törzsvásárlói kedvezményprogramját!

6.„Veszek aranyat a bankban és ott el is tudom adni!”

Sem aranyértékesítéssel, sem arany visszavásárlással nem foglalkoznak a bankok. Az arany egy fizikai termék, így a bankok által forgalmazott terméktől – ami a pénz – igen távol áll. A bankoknak jobban megéri hitelt kihelyezni, vagy más pénzügyi termékeket kifejleszteni, mint az, hogy fizikai aranyat értékesítsen.

7.„Az arany el fog értéktelenedni, mert majd csinálnak aranyat!”

Az arany azért ritka, mert nem földi körülmények között keletkezett, így a mennyisége is véges ezen a bolygón. Az előállításával már évezredek óta kísérleteznek, de éppen az univerzumbeli keletkezése okán nincs esély arra, hogy itt is elő tudják állítani. Ugyan talliumból sikerült már aranyat előállítani, ám az erősen radioaktív, ezért teljesen használhatatlan.

8.„Most drága az arany, ezért nem érdemes most venni!”

Valóban, a 2020-as évben minden árfolyamrekord megdőlt: mind euró/grammban, mind pedig dollár/unciában. Ezzel együtt inkább az a fontos, hogy az aranynak pillanatnyi ára van, azaz szinte másodpercről másodperce változik. Emiatt sosem mondható az, hogy éppen drága, vagy olcsó. Emiatt inkább a hosszabb távú trendeket szokták az aranynál megfigyelni, ennek alapján viszont elmondható, hogy az elmúlt 5, 10 és 20 évben is komolyabb értéknövekedést mutatott, mint bármelyik valuta (dollár, auró, svájci frank!). Azaz elmondható, hogy az elmúlt 20-30, sőt 100 évben bármikor érdemes lett volna aranyat venni.

9.„Fizikai aranyat (lakossági, vagy befektetési arany) nem érdemes venni.”

Ha fontos számunkra, hogy a pénzünk megőrizze a vásárlóértékét közép-, és hosszútávon, akkor csak és kizárólag lakossági aranyat érdemes gyűjteni. Ezt rendszeresen tegyük meg, és ha még ezen felüli plusz előnyöket is akarunk, akkor érdemes megismerni a Soldus Aurum lakossági aranygyűjtő programjait, mert azzal a megvásárolt arany ára is optimalizálható.

10.„Akkor kell lakossági aranyat venni, amikor olcsó.”

Az aranynak – mint ahogy korábban említettem -, pillanatnyi ára van. Ez sokak számár szokatlan lehet, hiszen a napi vásárlásaink során nagyjából azonos árakkal találkozunk egy-egy termék esetén. Viszont a befektetési aranynál egy napon belül akár 10%-os eltérést is megtapasztalhatunk, ami nem a kereskedőn múlik és megjósolhatatlan. Nincs akció sem, amikor extra olcsón vásárolhatnánk befektetési aranyat. Ezért a lakossági aranynál a fő szempont a tudatos, rendszeres, hosszú távú vásárlás, arany felhalmozás. Ha ehhez még ároptimalizálás is társul, mint a Soldus Aurum törzsvásárlói programjaiban, akkor bárki olcsóbbá teheti a megvásárolt aranyát, függetlenné válhat az árfolyamcsökkenésből eredő veszteségektől és likvid, értékálló módon őrizhető meg pénze vásárlóértékét.

