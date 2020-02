A benzin ára pénteken is csökkent

Még azért van, ahol 400 forint felett mérik a gázolaj literjét Szombathelyen, bár 10 forinttal lett olcsóbb februárban. A legfrissebb hír, hogy a benzin ára tegnap is csökkent.

A kutak közötti árkülönbségeket nézve csak jelképes, bruttó kétforintos árcsökkentést hozott február második hete a magyarországi töltőállomásoknál: tegnap lett olcsóbb a benzin, a gázolaj ára ezúttal nem változott. Ezzel háromszori árcsökkentéssel hét forinttal olcsóbb az E10-es benzin, mint az év első hónapjának végén volt.

Országos átlagban 378 forint egy liter benzin, és Szombathelyen is hasonló az átlagár, hiszen 371 forint a legolcsóbb és 390 forint a legdrágább, számolva a tegnapi kétforintos mínuszt is. Dízelt 378 és 401 forintért és a két szélsőséges ár között is mérnek Szombathelyen, a gázolaj árában a héten nem volt változás, februárban pedig kétszeri árcsökkentéssel 10 forinttal lett olcsóbb.

Az országos dízelárátlag ugyanaz, mint a szombathelyi: 390 forint.