A céginformációs rekordok éve volt

Minden korábbinál több rekord dőlt meg 2020-ban, áprilisban például harmincéves mélypontra zuhant a cégalapítási kedv. Tavaly Vas megyében volt az egyik legalacsonyabb a cégfluktuációs index.

A koronavírus-járvány tavaszi megjelenése sokkoló hatással volt és van a gazdaság számos folyamatára és szereplőjére, így a céginformációs mutatók tekintetében is sokéves rekordok dőltek meg. 2020 áprilisában csupán 1443 új vállalkozást jegyeztek be, ilyen alacsony értékre – egy technikai kilengést leszámítva – gyakorlatilag 30 éve nem volt példa, utoljára 1990 áprilisában volt ennél kevesebb új cégbejegyzés.

Éves összesítésben a cégalapítások száma megfordult, 2020 decemberében például már több mint 3000 cégbejegyzést regisztráltak, ami pedig már hatéves pozitív cégalapítási rekordnak számít. Tavaly összesen 28 665 céget jegyeztek be, ami megegyezik a rendkívül magas bázisnak számító 2019-es cégalapítási értékkel. Mindez sajnos jelentős részben a kényszervállalkozásoknak köszönhető – emelte ki Pertics Richárd, az Opten céginformációs szolgáltató elemzője. 2020-ban 12 ezer végelszámolási eljárás indult, ami az elmúlt hét év legmagasabb értéke, a moratóriumoknak és a hitelezői türelemnek köszönhetően viszont az újonnan induló felszámolások száma 20 éves mélypontra került. Idén moratóriumok kifutásával és a kényszertörlések várható újraindulásával komoly cégtörlési hullám valószínűsíthető. Ha a korábbi évek cégalapítási trendje is folytatódik, a hazai cégszám kiegyenlített maradhat 2021-ben is. A gazdaság különböző szektorait vizsgálva is sok rendhagyó értéket hozott 2020. A válság a vendéglátást érintette a legsúlyosabban, ám ehhez képest meglepően kevés cég szűnt meg. Egyes éttermek fejlődőben vannak az online ételrendelések előretörésének köszönhetően, de sok hagyományos étterem, szálloda súlyos helyzetbe került. Az infokommunikációs szektor az átlagnál jobban megúszta a vírust, itt a cégalapítások száma is felfutóban van, ezzel együtt az ágazatban több cég szűnt meg, mint amennyit alapítottak, azaz a szektor növekvő teljesítménye egyre kisebb cégbázisnál koncentrálódik. Az építőiparban 5700 cégalapításra 3200 cégtörlés jutott, így összességében ebben az ágazatban növekedett legjobban a cégbázis. A szektort eleve késve érintette a koronavírus-járvány, a legnehezebb időszakon pedig a hosszabb átfutási idejű építőipari beruházások, valamint a gazdaságélénkítő intézkedések is segítettek átjutni. Az Opten cégfluktuációs index (az adott időszak alatt törölt és alapított cégek számát viszonyítja az időszak elején rendben működőkéhez) tavalyi értéke átlagosan 10-11 százalék körül mozgott.

A vizsgált időszakban Zala, Tolna és Vas megyékben érte el a legjobb értékeket, míg a legmagasabb fluktuációt Budapest, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye produkálta.