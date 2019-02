A gazdaság lendülete vélhetően idén is kitart – Vasban kedvező a cégfluktuációs index

Az építőipari vállalkozások között Vas megyében volt a legkisebb a fluktuáció 2018-ban. A szektorban tavaly hat százalékkal kevesebb felszámolás indult, mint 2017-ben.

Egy év alatt több mint ötezer új cég alakult az építőiparban, ezzel újabb rekordot produkált az ágazat – áll az Opten legfrissebb elemzésében. Mint írják, 5017 cégalapítás mellett 4005 cégtörléssel zárta az évet az építőipar 2018-ban. Az értékek több szempontból is rendhagyók. Egyrészt míg a legtöbb ágazatban csökken vagy stagnál a cégek száma, az építőiparban meredeken emelkedik, másrészt a tavalyi adat az elmúlt hét év legmagasabb cégalapítási értéke, ami azért is különleges, mert most valamivel szigorúbb a cégjogi környezet, mint a 2010-es rekordok körül volt – hangsúlyozta Pertics Richárd, az Opten céginformációs igazgatója.

2018 több mint 20 százalékos építőipari termelésnövekedést mutat az azt megelőző évhez viszonyítva, pedig már 2017 is nagyon erős esztendőnek számított az előző évekhez képest. Az ugrásszerű fejlődésnek azonban ára van. Az építőipari kereslet olyan mértékben növekszik, amelyet a szállítók nem tudnak egykönnyen kiszolgálni, a megrendelők így sokszor kiszolgáltatott helyzetben vannak.

Most több mint 51 ezer építőipari vállalkozás működik az országban. A gazdasági társaságok mellett a szektorban jelen van 52 ezer egyéni vállalkozó is, az ő számuk még a cégekénél is gyorsabban növekszik. – Azt talán már senki nem vitatja, hogy az ágazat dinamikusan fejlődik, a kérdés az, hogy hosszú távon mennyire fenntartható a folyamat – emelte ki a szakértő. Az építőipar mindig érzékenyen reagált a gazdaság hullámzásaira, az elaprózódott cégstruktúrában könnyen lánctartozások halmozódhatnak fel, ha a gazdaság lendülete csökken. A lendület azonban vélhetően kitart 2019-ben is, de várhatóan már nem lesz ekkora emelkedés. 2019-re mintegy 5700 cég­alapítás és 3700 körüli cégtörlés várható az ágazatban.

A szektorban tavaly 851 felszámolás indult, hat százalékkal kevesebb, mint 2017-ben. A cégfluktuációs index – ami az adott időszak alatt törölt és alapított cégek számát viszonyítja az időszak elején rendben működőkéhez – 2018-ra vonatkozó értéke átlagosan 17 százalék körül mozgott az építőiparban. Vas, Baranya és Győr-Moson-Sopron megyében érte el a legjobb értékeket, míg a legmagasabb fluktuációt Budapest, Nógrád és Heves megye produkálta. Nálunk 59 cégalapításra 34 megszűnés és nyolc felszámolás jutott, és vélhetően ezek a cégek konkrét tevékenységet is végeztek, mivel míg az építőipari termelés értéke 2017-ben 44,3 milliárd forintot tett ki a megyében, tavaly már az első kilenc hónapban 47 milliárd forint volt ugyanez az érték.