A gazdaság megvédésére 9200 milliárd forint jut

Az európai uniós tagállamok mindegyike bemutatta az új koronavírus elleni küzdelem során alkalmazott intézkedéseit. Magyarország kormánya az elsők között, március 18-án jelentette be első gazdasági mentőcsomagját, amelyet a teljes gazdaságélénkítő program bemutatása követett április 7-én. Ezek szerint a bruttó hazai termék (GDP) 18-20 százalékával egyenértékű, összesen csaknem 9200 mil liárd forintot biztosít a kormány a gazdaság megvédésére.

Minden ötödik forint a védekezést szolgálja Az ország éves jövedelmének minden ötödik forintja tehát a védekezést szolgálja – állapítja meg a Századvég Gazdaságkutató Zrt. A magyar gazdaságvédelmi csomag nem külső segítségre épít, tehát nem növeli az ország kitettségét, hanem a vállalkozások megsegítését, így a munkahelyek megőrzését, vele a magyar emberek jövedelmének biztosítását szolgálja – hangsúlyozza az elemzés. Nemzetközi összehasonlításban Magyarország rendkívül nagyvonalú javaslatcsomagot jelentett be, ezt jól mutatja, hogy az európai közösségben mindössze hat olyan állam van, amely a 2019-es saját GDP-értéke több mint 16 százalékának megfelelő összeget fordít a koronavírus okozta gazdasági károk enyhítésére.

Komoly támogatások a déli államokban Legnagyobb mértékben Olaszországot és Spanyolországot sújtja a vírus okozta gazdasági visszaesés, esetükben tehát nem meglepő a grandiózus programok bejelentése. A Századvég elemzése felidézi: a spanyol miniszterelnök 200 milliárd eurós – azaz a GDP 20 százalékát kitevő –, az olasz miniszterelnök pedig 425 milliárd e urós – azaz a GDP 20,4 százalékát jelentő – csomaggal igyekszik a támogatásukról biztosítani a hazai vállalkozásokat és munkavállalókat.

KURZARBEIT MAGYAR MÓDRA

A cél a magyar munkahelyek megtartása. A kormányzati csomag olyan elemeket tartalmaz, mint a Németországban már bevezetett csökkentett munkaidős bértámogatás (lásd alsó, négyhasábos anyagunkat). Ennek célja, hogy azoknál a vállalkozásoknál se szűnjenek meg a munkahelyek, ahol most kevesebb a munka, ezért a munkavállaló és a munkáltató megállapodhat rövidített munkaidőben. A kieső időt a munkavállaló a saját képzésére, ismereteinek mélyítésére fordíthatja. MW

Forgatókönyvszerű lépések a németeknél is Hasonlóképp forgatókönyvszerű az Egyesült Királyság és Németország, a kontinens vezető gazdaságainak reakciója is a lezárások okozta gazdasági válság kezelésére. A német szövetségi kormány a 2019-es német GDP 30 százalékának megfelelő, 1100 milliárd eurós csomaggal segít, a brit kormány pedig 570 milliárd fonttal, azaz a GDP 24,6 százalékával egyenértékű forrással támogatja a brexit miatt egyébként is meggyöngült szigetországi gazdaságot. A cseheknél jelentős hitelgarancia-program A két kisebb közép-európai tagállam, Magyarország 19-20 százalékos, valamint Csehország 18 százalékos bejelentése mindenképpen kiemelésre érdemes kontinentális összehasonlításban.

A cseh kormány 100 milliárd cseh korona – 3,7 milliárd eurós, azaz a GDP két százalékát kitevő – értékű intézkedéscsomagot jelentett be, ezenkívül a fejlesztési bank 10 milliárd cseh korona értékű hitelkeretet biztosított a vállalatoknak, valamint ígéretet tett a csomag legerősebb intézkedéseként egy további, 900 milliárd cseh korona – 33,3 milliárd euró, a GDP 16 százaléka – értékű hitelgaranciára.