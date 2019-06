A gazdasági szervezetek száma átlépte a 42 ezret

Összesen 42 069 vállalkozás működött, legalábbis ennyit regisztráltak Vas megyében május utolsó napján – tette közzé a KSH. Több lett az önálló és kevesebb a társas vállalkozás havi és éves szinten is.

Nem működött még ennyi vállalkozás Vas megyében, mint idén május 31-én – látszik a KSH adatsorában. Egy hónappal korábban 41 968, egy évvel korábban 41 304 regisztrált vállalkozást tartottak nyilván, most 42 069-et.

Ezek között 8532 volt a társas vállalkozás – ezek száma havi és éves szinten is csökkent. Egy hónappal korábban 28-cal, egy évvel korábban pedig 39-cel volt több a megyében. Közben nőtt az önálló vállalkozások száma: május utolsó napján 33 537 volt. Egy hónappal korábban 129-cel, egy évvel azelőtt pedig 804-gyel volt kevesebb.

A KSH ugyancsak most publikált, idei első negyedéves megyejelentése a nonprofit szervezeteket is sorolja: abban is növekedés mutatkozik. Az idei tavaszi összegzés 3359, a három hónappal korábbi pedig 3344 nonprofitként működő szervezetet jelöl Vasban.

A gazdasági ágakat nézve kiderül, hogy a villamos energiai, gáz-, gőzellátási és légkondicionálási szektorban nőtt leginkább a gazdasági szervezetek száma, a társas vállalkozásoké több mint 34, az önálló vállalkozásoké csaknem 30 százalékkal. Ugyancsak több az építőiparban érdekelt gazdasági társaság: a társas és az önálló vállalkozó is. A másik véglet a bányászat: ebben a szektorban már csak egy bejegyzett önálló vállalkozó dolgozik.