A növekvő költségek és a béremelési kényszer miatt van a drágulás az építőipari piacon

Az építőipari beruházások lassuló ütemben ugyan, de tovább fognak nőni, ezért tovább drágulnak az építőanyagok is, akár 10 százalékos árnövekedés is lehet.

Összességében 20 százalékkal bővült a hazai építőanyag-piac forgalma 2018-ban, a dinamikus növekedés még a 2017-es évet is meghaladta. Kiugróan a szerkezetépítő és a hőszigetelő anyagok iránt nőtt a kereslet, terméktípustól függően 15-40 százalékos mértékben – nyilatkozta Szarka László, a Magyar Építőanyag és Építési Termék Szövetség (MÉASZ) elnöke a Világgazdaságnak. Legkiemelkedőbb mértékben (40 százalékkal) a fehér falazati anyagok értékesítése erősödött a hazai építőanyag-gyártóktól összegyűjtött éves forgalmi jelentések szerint, de 25-30 százalékkal több fogyott szálas hőszigetelőkből és 15-20 százalékkal több az égetett téglából is. Mindez az újlakás-építési projektek felpörgésével, valamint a jelentősebb ipari és intézményi beruházások elindításával függ össze – hangsúlyozta a szakember. Az építőanyag-gyártók 2-10 százalékkal emelték az áraikat a költségeik növekedése, mindenekelőtt a 10-20 százalékos béremelési kényszer miatt. Hasonló mértékű drágulásra kell az idén is számítani, hiszen a további béremelések mellett várható az energia- és a nyersanyagárak, valamint a fuvardíjak két számjegyű növekedése is. Mindeközben kapacitáshiány van kivitelezőkből, elsősorban a szerkezetépítésben és a tetőfedésben – mondta a szövetség elnöke. Mint rámutatott: a vállalatok működésének szinten tartása érdekében a gyártók erősen érdekeltek abban, hogy növeljék a hatékonyságukat.

A magyarországi építő­anyag-gyártás 2019-es trendjeit leginkább a lakóépületek építése, az épületenergetikai felújítások és az ipari-intézményi beruházások alakulása határozza meg. A gyártók az újlakás-építéseknél a 2018-as teljesítményt meghaladó, de lassuló növekedést várnak. A lakásfelújítások némi csökkenése máris érzékelhető a szövetség tagjainak visszajelzései szerint. A kialakult helyzet kezelése érdekében fontosnak tartják, hogy a kormány erős ösztönzőket alakítson ki a meglévő lakásállomány felújítására és energetikai korszerűsítésére. A MÉASZ elnöksége szerint megoldást jelenthetne a részleges áfa-visszatérítés lehetősége az építőanyagra és munkadíjra vonatkozó utólagos számlák bemutatását követően. Ezek a lépések tovább fehérítenék az építőipart és az államháztartásnak is pluszbevételt eredményeznének, az újlakás-építések mellett az épületenergetikai korszerűsítések ösztönzése pedig kiszámítható megrendelésállományt és tervezhetőbb kivitelezői kapacitáskezelést biztosítanának az építőiparnak is.

Ahogyan korábban megírtuk, a vasi építőipar jól teljesített tavaly év végén, annak ellenére is, hogy a szomszédos megyékben nagyobb volt a termelés, ám az emelkedés nálunk volt a legjelentősebb, hiszen novemberben 80 százalék felett volt az építőipar növekedése. Értéke mintegy 5,5 milliárd forintot tett ki, ami 182,3 százaléka a 2017 novemberi eredménynek.