A régióban az átlagnál több az 50 év feletti álláskereső

A foglalkoztatottak száma Magyarországon tavaly már meghaladta a 4,5 milliót, hangzott el a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara regionális gazdasági évnyitóján.

A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (VMKIK) – mint a Nyugat-Dunántúli Kereskedelmi és Iparkamarák Szövetségének soros elnöki feladatait ellátó tagja – szerdán délután tartotta meg Regionális Gazdasági Évnyitó rendezvényét a Tóvendéglőben. A konferencia fókuszában ezúttal a régió munkaerőpiaci helyzete és a szakképzési változások voltak.

Kovács Vince, a VMKIK elnöke köszöntő beszédében kiemelte: idén 170 éves a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és 17 éve annak, hogy összefogtak a Nyugat-Dunántúli régióban a kamarák, valamint – emlékeztetett – 2020-ban választások is lesznek a kamara országos és területi szerveinél egyaránt. A Nyugat-Dunántúli régió munkaerőpiaci helyzetéről Rodler Tamás, a Vas Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály vezetője adott tájékoztatót.

A szakképzett érdeklődők aránya mindhárom megyében nőtt

Mint elmondta, a jogszabály szerint ugyan kötelező lenne a cégeknek minden munkaerőigényt bejelenteni a kormányhivatalban, de miután ez egy szankció nélküli törvény, a gyakorlatban csak azokat az igényeket jelentik be, ahol a létszámfeltöltésben segítséget várnak. Vagyis a statisztika nem ad teljes képet, mégis látszik, hogy tavaly a régió mindhárom megyéjében – Győr-Moson-Sopron, Zala és Vas – kevesebb munkaerőigényt jelentettek be, mint 2018-ban. Tavaly Győr-Moson-Sopron megyében a meghirdetett állásajánlatok 34 százaléka az adminisztratív szolgáltatások köréből került ki, Vas megyében pedig a feldolgozóipar (26,5 százalék), Zala megyében a közigazgatás (29,4 százalék) területe volt a legmeghatározóbb.

Az ország népessége tovább fogyott, egyedül a 65 év felettiek aránya nőtt valamelyest, csökkent az inaktívak és munkanélküliek száma, miközben a foglalkoztatottak száma meghaladta a 4,5 milliót. Az álláskeresők összetételét vizsgálva megállapítható, hogy mindhárom megyében a középfokú végzettségűek a legmeghatározóbbak. A 25 év alatti álláskeresők aránya Zalában a legmagasabb, ami azonban még mindig az országos átlag alatt van. A középkorú álláskeresőkből Vas megyében van a legtöbb,

arányuk meghaladja az országos átlagot, ötven év felettiek esetében pedig ez mindhárom megyére igaz. Tavaly a szakképzett álláskeresők aránya mindhárom megyében nőtt – ez az országos tendencia is – miközben a munkahelyek száma csökkent, márpedig a tapasztalat az, hogy a szakképzettek jobban el tudnak helyezkedni.

A bruttó átlagkeresetekre továbbra is jelentős hatással vannak a fővárosi bérek, Győr-Moson-Sopron megyében az átlagos fizetések így is az országos átlag fölött vannak, azonban Vas és Zala megye e tekintetben le van maradva. Rodler Tamás hangsúlyozta, a kormányhivatal dolgozói 2020-ban is megpróbálják a hozzájuk forduló munkáltatók munkaerőigényeit kiszolgálni és bízik benne, hogy idén még tovább javul az amúgy is kedvező foglalkoztatási helyzet.