Az 5 százalékos áfa várhatóan tovább pörgeti a piacot

Több új, az ingatlanpiacot érintő támogatást, kedvezményt jelentett be a kormány az elmúlt időszakban. Az 5 százalékos áfa újbóli bevezetése, a lakásfelújítási támogatás és a csokos ingatlanokra vonatkozó illetékmentesség együtt várhatóan tovább növeli a vásárlói kedvet.

A családtámogatási és ingatlanvásárlási kedvezményeknek köszönhetően 2019 végéig ahogy országszerte, Vas megyében is folyamatosan nőtt a beruházások és az új lakások száma. A koronavírus-járvány első, tavaszi hulláma aztán új igényeket és reális árakat hozott az ingatlanpiacra. Megnőtt a kiskertek, nyaralók, kertes házak iránti érdeklődés, felértékelődött a vidék szerepe, és bár a vásárlói kedv nem hagyott alább, csökkent a túlárazott ingatlanok száma. Fehér László, az Otthon Centrum szombathelyi irodavezetője elmondta: a kettős hangulat ellenére jobb hónapokat zárnak, mint a tavalyi év azonos időszakában. Javult az ingatlanközvetítői szakma megítélése is, ma már kevesebb megtekintésből vásárolnak ingatlant az ügyfelek. Tapasztalatai szerint csak lassan tért vissza az eladók és a vevők között a bizalom a személyes találkozásra, ezért mozgóképes bemutatási lehetőséget is kínálnak.

A szakértő úgy látja, az 5 százalékos áfa újbóli bevezetése ismét élénkülést hozhat az ingatlanpiacon. Aki csok-támogatással vásárol, az vissza is igényelheti az áfatartalom összegét, ez várhatóan az új és a használt lakások iránti keresletet is megnöveli. Egy teljesen új támogatási forma is megjelenik jövőre: a felújítási költség feléig, de maximum 3 millió forintig utófinanszírozással támogatja a kormány a használt lakások felújítását a minimum egygyermekes családok esetében. A CSOK-kal vásárolt használt és új ingatlanok után pedig illetéket sem kell fizetni. Fehér László azt mondja, ezeknek a jelentős támogatásoknak köszönhetően olyanok is saját otthonhoz juthatnak, akik eddig nem. Minden bizonnyal nő majd az olcsóbb, de felújítandó ingatlanok iránti kereslet is.

Egyelőre kérdés, hogy az 5 százalékos áfát a beruházó miként építi be és mennyire érvényesül az árban. Az biztos, hogy a munkaerő és az építőanyag egyre többe kerül, a támogatási rendszer egyben kompenzálja is a bekerülési költséget.

(Kiemelt képünkön: Fehér László: „Minden bizonnyal nő a felújítandó lakások iránti kereslet is”)