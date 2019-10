Az a lakás, amely most húszmillió, jövőre már huszonnégy lesz

Jövőre már 27 százalékos áfa sújtja az új lakóingatlanok értékesítését, de az a pénz, amit még idén kifizetünk lakásunkért, csak öt százalékkal adózik. Szakértő segítségével vizsgáltuk meg az új lakások piacát.

Az új építésű lakások piacán a két legfontosabb kérdés, hogy vajon januártól folytatódik-e a drágulás, illetve, hogy lesz egyáltalán eladó új lakás? Mint ismert, 2018 őszén a kormány részben módosította az eredetileg idei év december 31-ig érvényes kedvezményes lakásáfát, aminek értelmében 2023. december 31-ig tovább alkalmazható az ötszázalékos áfakulcs azon új lakóingatlanok értékesítésekor, amelyek 2018. november 1-én végleges építési engedéllyel rendelkeztek. Mivel közeleg az eredeti határidő, utánajártunk, mi zajlik most, és hogy alakul a piac jövőre Szombathelyen.

– Jelenleg még van mód arra, hogy a vevők éljenek az ötszázalékos áfa adta lehetőséggel olyan projektnél is, ahol nem volt a fentiek szerint építési engedély. Azaz, ha idén kifizetik a beruházónak a teljes összeget – vagy akár csak egy részét a vételárnak, még a kedvezményes áfa érvényesíthető, a meg nem fizetett vételár viszont már 22 százalékkal magasabb lesz.

– Ha például valaki egy harmincmilliós ingatlant szeretne venni, amihez tízmillió forint hitelre van szüksége – amit csak akkor kaphat meg, amikor az ingatlan elkészült, tehát idén már semmiképpen –, akkor megteheti, hogy kifizet húszmillió forintot most, ezt még ötszázalékos áfával fogják számolni, azonban a jövőre kifizetett maradék tízmillióra már 27 százalékos lesz az adó – mondja Zsigmond Balázs, az egyik szombathelyi ingatlaniroda vezetője. Mindez persze azt is jelenti, hogy aki most lép, az jól járhat, aki pedig kivár, az több mint ötödével fizethet többet a jövőben az új építésű ingatlanáért. Sajnos ugyanis az építőanyagárak és a munkadíjak alakulása is azt mutatja, nincs esély arra, hogy a befektetők ne érvényesítenék az áfaemelkedést az árakban. Egy jelenleg a piacon lévő 20 millió forintos lakás ára januártól átlépi a 24 millió forintot.

A leendő vevőkben felmerülhet a kérdés, mi van akkor, ha a beruházó lelép a pénzzel és az ígéretek ellenére nem épül fel semmi. Zsigmond Balázs azt tanácsolja, körültekintően járjunk el, nézzünk utána a beruházónak, szükség esetén kérjük ingatlanos szakember segítségét. A jó hír, hogy a nagy projektek mögött Szombathelyen komoly, tőkeerős csapatok állnak, amelyek a kedvezményes áfa előtt is és a jövőben is építeni fognak.

Az már más kérdés, hogy eladó új építésű – kedvező áfás – lakás alig van, jó, ha tíz adódik jelenleg a piacon. Ma már azok a lakások is el vannak adva, amiket még el sem kezdtek építeni, de mindig vannak olyanok, akik időközben meggondolják magukat. Zsigmond Balázs azt mondja, a használt lakások piaca a jövőben is pörögni fog, az árak együtt mozognak az újakéval: drágulnak a használt ingatlanok is.