Babaváró hitel meglévő gyermekre – lehetséges?

Többen is feltették nekünk a kérdést, hogy vajon a babaváró hitelt meglévő gyermekre lehetséges-e igényelni, holott több esetben is írtunk már a feltételekről és az igénylés menetéről. Vegyük át épp ezért még egyszer részletesen a babaváró hitelt, hogy minden apró részlet tisztázásra kerülhessen!

Tisztázzuk azonban már a legelején: a babaváró hitelnél az igénylés leadásának és a szerződéskötésnek meg kell előznie szülést, ez alól kivételt csak azok a kismamák kaphatnak, akik 2019 júliusában szültek; náluk a szerződés megkötése a szülés után is lehetséges, csupán az igénylést kell előtte beadniuk. Ebből máris leszűrhető a címben feltett kérdésre a válasz: a babaváró hitelt meglévő gyermekre nem lehet igényelni.

Persze már a hitel nevéből is leszűrhető, hogy várjuk a babát; a babaváró hitel ötletét épp azért hozta létre a kormány, illetve a Családvédelmi Akciótervbe is azért került bele, mert ösztönözni szeretnék a magyar fiatalokat a családjuk bővítésére. A babaváró hitellel ez valóban lehetséges, hiszen a harmadik gyermek megszületését követően babaváró támogatássá alakul át, azaz a teljes tőketartozás elengedésre kerül, de addig is számos kedvezményt kaphat az, aki igényli, hiszen alacsony a kamata, minden születés után három éves fizetési moratórium, azaz szüneteltetés kérhető rá, és már a második gyermek születésekor is elengedik a tőketartozás egy részét. Fontos azonban, hogy a babaváró hitel meglévő gyermekre nem nyújtja ezeket a kedvezményeket, csak és kizárólag a később születettek esetében.

Mielőtt felveszed a babaváró hitelt, mindenképp nézz utána, hogy milyen dokumentumokra lesz hozzá szükséged. Lényeges, hogy ugyan a babaváró hitel meglévő gyermekre nem lehetséges, de a 12 hetes magzatok a törvény szerint már gyermeknek tekinthetőek, vagyis ha megvan a terhesgondozási kiskönyv, akkor akár azonnal be lehet adni az igénylést!

Reméljük, hogy segítettünk tisztázni a részleteket, ám ha mégis kérdéseid maradtak volna, tedd fel őket nekünk megadott elérhetőségeink egyikén!

