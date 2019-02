Beindulhat az öntözés – Vas megyében is javulnak ezzel a mutatók

Öt év alatt csaknem 35 milliárd forinttal emelik az öntözésre biztosított keretet, ezzel újabb 200 ezer hektár földet lehet bevonni az öntözésbe.

A kormány 34,8 milliárd forint többletforrást nyújt 2024-ig a vízügynek az öntözési infrastruktúra működtetésére, illetve 2030-ig évente 17 milliárd forint jut az öntözéshez kapcsolódó állami főművek fejlesztésére – mondta Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium (AM) mezőgazdaságért felelős államtitkára, aki kiemelte, hogy 2019 első felében megkezdi működését a nemzeti öntözési központ a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központon (NAIK) belül. Emellett egyszerűsítik az öntözéses gazdálkodás kialakításával kapcsolatos eljárásokat, csökkentik az adminisztrációs terheket. Az öntözésre vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély pedig az eddigi 5 év helyett 20 évre is kiadható – fűzte hozzá. Gyuricza Csaba, a NAIK főigazgatója hangsúlyozta, hogy az öntözési központot azért hozzák létre, hogy segítsék a gazdálkodókat. Az országban az öntözött területek a százezer hektárt sem érik el, amelyet a pluszforrásnak köszönhetően mintegy 200 ezer hektárral lehet növelni. A mezőgazdaságban az aszály, valamint a víz- és öntözéshiány miatt évente 300-500 milliárd forint bevételkiesés is bekövetkezhet – közölte.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint Vas megyében 2017-ben mindössze 140 hektár olyan föld volt, amelyet legalább egyszer megöntöztek, ez pedig régiós szinten is nagyon alacsonynak számít. Győr-Moson-Sopron megyében ugyanekkor több mint 2600, Zala megyében, pedig több mint 1300 hektár volt a legalább egy alkalommal öntözött területek nagysága.

A felhasznált öntözővíz is nálunk a legkevesebb a Nyugat-Dunántúlon, míg Vas megyében 553, addig Zalában 639, Győr-Moson-Sopron megyében pedig 895 köbméter volt két éve az egy hektárra kijuttatott víz mennyisége. A vízjogilag engedélyezett öntözhető területek több mint háromnegyede az Alföldön található, országos szinten pedig az üzemre engedélyezett éves vízmennyiség megyénként átlagosan 11 millió köbméter, de négy megyében – köztük Vasban és Zalában – az egymillió köbmétert sem éri el.