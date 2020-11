Cégek és tulajdonosok

Vas megye csaknem kilencezer vállalkozásán közel 15 ezer tulajdonos osztozik. A cégek nagy többsége nem minden előzmény nélkül alakul, hanem köthető valamilyen korábbi vállalkozáshoz.

Magyarországon csak minden negyedik vállalkozás indul teljesen tiszta lappal, a többi újonnan bejegyzett vállalkozás korábbi cégekhez köthető, és bár a hazai cégszám csökken, az egy főre jutó cégek száma lassan növekszik – derül ki az Opten legfrissebb elemzéséből.

Jelenleg már több mint 800 olyan személy van Magyarországon, akinek több mint 10 vállalkozásban van meghatározó befolyása, ami 14 százalékos növekedés 2018-hoz képest. Ezen felül általánosságban is kimutatható a cégsűrűsödés, összességében már 160 ezer olyan vállalkozó van Magyarországon, akinek legalább két vállalkozásban van befolyása. A céghalmozás vizsgálata regionális szinten is érdekes képet mutat. A fővárost leszámítva minden megyében magasabb a tulajdonosok, mint a vállalkozások száma, azaz vidéken jellemzően több tulajdonos osztozik kevesebb cégen. Míg Budapesten az egy tulajdonosra jutó vállalkozások száma 1,2, addig még a második helyen szereplő Komárom-Esztergom megyében is csak 0,77 ez az arány, de a lista végén szereplő Nógrád megyében csupán 0,54 ez az érték. Vas megyében 8842 vállalkozásra 14 639 tulajdonos jut, vagyis az arány 0,6.