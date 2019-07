Disznó helyett juh? – Átrendeződni látszik a haszonállattartás Vasban

Szarvasmarhát és juhot tartanak sertés és tyúk helyett a vasi gazdák – legalábbis a haszonállatok számának alakulása alapján.

Több mint ezerrel nőtt a szarvasmarhák száma a Vas megyei gazdaságokban fél év alatt – látható a Központi Statisztikai Hivatal most frissített adatsoraiban. Eszerint idén nyáron 37 ezer 700 szarvasmarhát tartottak Vas megyében, fél évvel korábban 36 ezer 400-at. Három-négy éve pedig még bőven 30 ezer alatti volt a Vas megyei szarvasmarha-állomány, az elérhető legrégebbi adatsor 2015 első félévét mutatja, akkor 25 ezer 900 szarvasmarhát számolt a KSH a vasi gazdaságokban.

Közben kevesebb lett a sertés: 22 ezer 600 volt a nyáron, fél éve még csaknem 26 ezer disznót tartottak Vas megyében. Voltak az elmúlt évben is kiugrások a disznók számában, például 2015-ben, hogy 30 ezerről 26 ezer 500-ra csökkent fél év alatt a sertésszám, de két éve majdnem 33 ezret tartottak Vasban. A tyúktartás sem éppen népszerű: egymillió alá csökkent a tyúkok száma a Vas megyei gazdaságokban, pedig nem volt egymillió alatt az elmúlt négy évben. A legfrissebb nyári összegzés szerint 946 ezer 200 tyúkot tartottak a vasi gazdák – fél éve csaknem 1 millió 103 ezer volt a vasi tyúkszán.

A szarvasmarhákkal együtt növekedést mutat a vasi juhállomány. Soha nem volt még ennyi juh a megyében: 6 ezer 800-at számolt a KSH. Négy éve épp csak 2 ezer juhot neveltek a megyében – ez akkor még a budapestinél is kisebb állomány volt. Bár helyi szinten óriási az emelkedés: fél év alatt 1400-zal lett több vasi juh, országos szinten továbbra is elenyésző a vasi juhállomány, a vasinál kevesebbet továbbra is csak a fővárosban tartanak.