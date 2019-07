Drágábbak az új lakások Szombathelyen

A vasi megyeszékhelyen kevesebb mint fele­annyi új építésű ingatlant hirdettek meg ebben a hónapban, mint tavaly, az árak viszont csaknem húsz százalékkal magasabbak lettek.

A várakozásoknak megfelelően az ötszázalékos – kedvezményes – lakásáfa kifutása előtt, az idén megnőtt az új lakások kínálata. Országszerte július első két hetében 46 százalékkal több újlakás-hirdetés volt, mint egy évvel korábban – derül ki az ingatlan.com legfrissebb újlakás-piaci elemzéséből. Balogh László, a portál vezető gazdasági szakértője elmondta, kiugró emelkedés látható a községekben, ahol július közepére egy év alatt 146 százalékkal közel ötszázra nőtt az újlakás-hirdetések száma. A fővárosban 29 százalékos növekedés történt, így több mint 3 ezer hirdetésben kínáltak új lakásokat, a megyei jogú városokban pedig 44 százalékkal fokozódott a kínálat, ami összesen 856 hirdetést jelentett. A szakember hozzátette: a társasházak esetében a beruházók csak a típuslakásokat hirdetik meg, így a valós kínálat ennél jóval nagyobb lehet.

– Júniusban országszerte megtorpanás volt érezhető az új építésű lakások iránti érdeklődésekben, de júliusban véget ért a kivárás, ami az állami támogatások kibővítéséhez volt köthető – fogalmazott a szakértő. Részben emiatt, részben pedig az építkezési kiadások emelkedése miatt az árak is feljebb mentek. Az új lakások átlagos kínálati négyzetméterára Budapesten 19 százalékkal 856 ezer forintra nőtt tavaly júliushoz képest. A megyeszékhelyeken és megyei jogú városokban 20 százalékos drágulás történt a kínálati árak alapján, így egy négyzetméterért átlagosan 491 ezer forintért kértek az eladók. A szakember azt is elmondta, hogy sok társasházfejlesztőnek iparkodnia kell az eladással, hogy a kedvezményes ötszázalékos áfával tudja értékesíteni a lakásait. Balogh László hangsúlyozta, hogy bár a kínálat jelentősen nőtt, a megépült lakások számában nagyon jelentős eltérések vannak az országon belül. Az első negyedévben, országos átlagban 3,7 átadott új lakás jutott 10 ezer lakosra. Ennél mindössze négy megye: Győr-Moson-Sopron, Pest, Csongrád, Veszprém, valamint Budapest ért el jobb eredményt. A másik végletet Szabolcs, Tolna és Borsod jelenti, utóbbi megyékben tízezer főre ugyanis 0,5-0,6 új lakás jutott.

Vas megyéből három város adatait gyűjtötte össze a portál. Celldömölkön tavaly és idén júliusban is három-három új építésű ingatlant hirdettek a portálon. Tavaly: 383 ezer, idén 391,3 ezer forintért kínálták a lakások négyzetméterét, ami 2,2 százalékos növekedést jelent, ennek ellenére az ingatlanok átlagos ára tavaly és most is 18-18 millió forint volt. Kőszegen tavaly nem, idén pedig kettő új ingatlant hirdettek meg 409,5 ezer forintos átlagos négyzetméteráron. Szombathelyen jelentős visszaesés tapasztalható: tavaly júliusban még 39, idén már csak 15 új építésű lakás és ház található a kínálati oldalon. Az ingatlanok négyzetméterét átlagosan 500 ezer forintért kínálták, ami 19,5 százalékkal magasabb ár, mint a tavalyi. 2018-ban 21,4 millió, míg idén már 38,5 millió forint volt a kínált új építésű ingatlanok átlagára.