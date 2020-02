Dráguló mindennapi kenyér – A kis cégeknél a túlélés a tét

Drágul a kenyér – jelent meg a hír nemrég. Mi pedig utánajártunk, mi az oka az árváltozásnak.

Sorban kerestük a helyi pékségeket, sütőipari láncokat, de választ nem kaptunk. Senki nem akar áremelkedésről beszélni, attól tartanak, negatívan befolyásolja a cég megítélését, ha egy ilyen hírrel hozzák őket összefüggésbe. Talán ezek a vállalkozások arra számítanak, a vevők észre sem veszik majd a kis árkülönbséget, így felháborodni sem fognak.

Végül megkerestük a Magyar Pékszövetség elnökét, Septe Józsefet – aki nem érti, mi áll a titkolózás hátterében. Tapasztalatai szerint a vásárlók megértők. De csak akkor, ha tudják, mi áll a háttérben.

Az elnök elmondta: az év eleji béremelések komoly terhet rónak a pékségekre, nő az energia és az üzemanyag ára is. A forint–euró árfolyam is befolyásolja, hogy mennyiért tudunk vásárolni. Sok összetevőt – például az élesztőt – gyakran rendelnek külföldről, így a nemzetközi piac is hatással van a vállalkozások életére.

A lakosság körülbelül ­10–15 százalékos drágulásra számíthat. De ha belegondolunk, mennyit nőtt a benzin ára (amire szükség van az alapanyag-­beszerzéshez, a kiszállításhoz), vagy hogy mennyivel emelkedtek a fizetések az elmúlt években, akkor láthatjuk: a cégek nem pluszprofitot termelnek, a talpon maradáshoz elengedhetetlen az emelés. Ezt az összeget elviszik a költségek – hangsúlyozta Septe József. Ráadásul munkaerőt is egyre nehezebb találni az egész országban, Vas megyében pedig az osztrák határ közelsége miatt ez a probléma fokozottan jelentkezik. Pedig az egyik legmunkaigényesebb ágazatról van szó. Ausztriában egyébként jellemzően nemcsak a fizetések magasabbak: ott sokszor az itthonihoz képest háromszoros vagy akár négyszeres áron vásárolhatunk kenyeret, zsemlét, péksüteményt.

Az emberhiányra a gépesítés lenne a megoldás. De ha a vállalkozások fejleszteni szeretnének, ahhoz is pluszforrás kellene. Ezt jelenleg nem tudják kitermelni, pedig fontos lenne a jövő szempontjából.

A régi beidegződés, miszerint „csak a kenyér legyen olcsó” már egyre kevésbé van jelen a mindennapokban – mondta a szakember. Tisztán közgazdasági kérdésről van szó, a cégeknek nyereségre van szükségük, különben nem tudnak üzemelni. A pékszövetség támogatja az áremelést: hogy minél több vállalkozás megmaradhasson. Azt egyébként, hogy hol mekkora emeléssel találkozhatnak a vásárlók, minden cég saját maga határozza majd meg. Csak ők tudják ugyanis, mire van szükségük az életben maradáshoz.

Varga László bisztrótulajdonos elmondta: decemberben már emelkedtek a kenyérárak, ők azóta drágábban kapják az árut a beszállítótól. Szerinte tovább már nem nagyon lehet drágítani, az emberek nem fognak többet költeni. Karácsonykor kevésbé számított a vevőknek, hogy mennyire kell a pénztárcájukba nyúlni, de ilyenkor már nem lehet mindent eladni. Talán a pazarlás is kevesebb lesz, de az biztos, hogy mindenki meggondolja, miből és mennyit vásárol. Ugyanis nem csak a kenyér lett drágább – teszi hozzá. Minden élelmiszertípusnál megfigyelhető az emelkedés.

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy „az utca embere”, a vásárló mennyire van tisztában az árakkal. Többnyire ismerik az árakat, észreveszik a változást. Tíz-tizenöt százalékos emelkedést biztosan nem hagynak figyelmen kívül.

Vannak azonban olyanok is, akiknek valószínűleg tényleg nem tűnik fel, ha emelkedik a kenyér ára.