Drónok a mezőgazdaságban – Egy autó árába kerül, mégis megéri

Egy drón tíz perc alatt berepül egy hektárt, sötétben is lát, és soha nem megy neki semminek, a jogi szabályozás hiánya azonban mégsem teszi lehetővé használatukat.

Több mint százan vettek részt a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Vas Megyei Területi Szervezete által szervezett második drónnapon május derekán. A helyszín, ahogyan 2015-ben, ezúttal is a növényfajta-kísérleti állomás volt. A bemutatók és az előadások elsősorban a növényvédő mérnököknek és a gazdáknak szóltak, ezúttal ugyanis a növényvédelemben felhasználható drónokat mutatták be a legújabb innováció iránt érdeklődőknek.

– Jelenleg a drónnak nincs alternatívája, olyan tulajdonságai vannak, amire egyetlen más eszköz sem képes – mondta Ladányi Sándor, egy törökszentmiklósi agrárcég ügyvezetője. Ők nagyjából egy éve foglalkoznak permetező drónokkal, amelyek a konvencionális technológiákkal szemben – ahol két-háromszáz, gyümölcsösöknél négy-nyolcszáz liter permetezőszerrel dolgoznak – hektáronként mindössze 5–10 liter folyadékot használnak fel. A rendkívül kis mennyiség hatékonyságát a cseppképzési technológia teszi lehetővé, amit az aktív szórófejek, valamint az úgynevezett drónvíz biztosít.

Ezzel a technológiával nem csak az válik lehetővé, hogy tökéletesen befedjék a permetezendő területet, de jelentősen csökkenteni lehet a szükséges növényvédő szerek mennyiségét is, ami amellett, hogy költséghatékony, a környezetre is jó hatással van. Az új technológia azt is lehetővé teszi, hogy a kijuttatott szer 97 százaléka a célterületre, vagyis a növényre jusson. Ha mindehhez még hozzávesszük, hogy a drónokkal megvalósítható a precíziós gazdálkodás, vagyis csak ott permetez, ahol valóban szükséges (ahol a kártevő van), akkor még inkább látszik, hogy a modern mezőgazdaságban nélkülözhetetlen a drónok használata. A drónnak nem számítanak a domborzati vagy a látási viszonyok, GPS koordináták alapján követi a talajszintet, akár teljes sötétségben is. Ha pedig akadályt észlel, megáll, így gyakorlatilag nem tud hibázni.

Egy drón persze nincs ingyen, a kisebbek 3–4, a nagyobbak 5–6 millió forintba kerülnek, vagyis annyiba, mint egy autó, de még így is jóval olcsóbb, mint egy traktor. Udvarhelyi Csaba ügyvezető bemutatta a tíz liter folyadék szállítására képes nyolcrotoros drónját – mint megtudtuk, ez a drágábbak közé tartozik. Nem véletlen a nyolc rotor, ez garantálja a rendkívüli biztonságot, ha ugyanis az egyik motor meghibásodna, a maradék hét így is hazanavigálja a szerkezetet. A biztonság amúgy is elsődleges szempont, ha például a drón kívül kerül kezelőjének hatókörén – betáplálástól függően – leszáll magától, vagy visszaszáll irányítójához, és ugyanezt teszi akkor is, ha lemerül az akkumulátora. Nem kell tartani attól sem, hogy a drón nekiütközik valaminek, érzékeny radarja megóvja ettől.

A bemutatott tízliteres tartállyal rendelkező drón, bruttó tíz perc alatt repül be 1,2 hektárt. Valójában maga a repülés mindössze nyolc percig tart, ám amint kifogy a tartály, a drón magától visszarepül kezelőjéhez és leszáll, hogy megtankolhassák, mindez pedig egy kétperces művelet. Így óránként hat, naponta ötven-hatvan hektáros teljesítményre képes. Ugyan a drónok az előre betáplált koordináták alapján repülnek, kezelésük komoly szakértelmet kíván, ezért a drónpilóták képzésének előkészítése is zajlik.

A felsorolt előnyök ellenére Magyarországon egyelőre csak kísérleti jelleggel használják a technológiát, mivel a jogszabályi keretek még nem adottak. Jó egy éve már, hogy a hatóságok – a társszervekkel együttműködve – elkezdték kidolgozni a szabályokat, így várhatóan egy-két hónap múlva megjelenik a drónokat szabályozó rendelet – hangsúlyozta Ladányi Sándor. Hozzátette, még egy rossz szabályozás is jobb, mint a semmi, ugyanis a drónok robbanásszerű elterjedésére kell számítani a közeljövőben, amit azonban mindenképpen keretek közé kell szorítani.