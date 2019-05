Egy szikra elég: aratáskor könnyen keletkezik tűz

Konferencián hívták fel a figyelmet a mezőgazdasági tüzek megelőzésének fontosságára az aratás előtt egy hónappal.

A mezőgazdasági tűzesetek megelőzéséért rendeztek konferenciát a Batthyány-­kastély színháztermében csütörtökön. A mezőgazdaságban kiemelten fontos a tűzmegelőzés: a betakarítás időszakában jellemzően száraz és meleg az időjárás, ilyenkor nagyobb a veszélye, hogy egy kidobott cigarettacsikk többhektáros tüzet okoz.

A mezőgazdasági gépek használata és karbantartásuk elmaradása szintén gyakran okoz problémát. Éghető anyagok rakódnak le a forgó alkatrészeken, amelyek egyetlen szikra vagy a magas hő hatására meggyulladhatnak. A gépekből kipattanó szikrák önmagukban is veszélyt jelentenek a száraz növényzetre, de a csöpögő folyadékokkal együtt szinte biztosan tüzet okoznak.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon 2012-ben alakították meg a tűzmegelőzési bizottságot azzal a céllal, hogy ne csak hatósági eszközökkel segítsék a tűzmegelőzést, hanem tájékoztatással is. A bizottság munkáját jelzi, hogy fennállása óta országosan 23 százalékkal csökkent a tüzek száma a mezőgazdaságban. Mostanra a betakarítási időszak egészére kiterjesztették a mezőgazdasági gépek ellenőrzését, mivel azt tapasztalták, hogy eleinte még rendben voltak a berendezések, később azonban mégis keletkeztek tüzek – hangsúlyozta Érces Ferenc tűzoltó ezredes, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Megelőzési és Engedélyezési Szolgálatának szolgálatvezetője. Elhangzott: Vasban is megalakult a tűzmegelőzési bizottság, ennek is köszönhető, hogy tavaly 18 százalékkal volt kevesebb tűz a megyében, a szabadtéri tüzek esetében pedig 38 százalékos csökkenést mértek. Tavaly összesen 181 mezőgazdasági tűzeset történt az országban, ebből mindössze három volt Vas megyében, és ezek közül is csak egy, ami lábon álló gabonát érintett, a többi tarlótűz volt – mindezt már V. Németh Zsolt, a kiemelkedő nemzeti értékek felügyeletéért felelős miniszteri biztos mondta, aki ezúttal az Agrárminisztériumot is képviselte az eseményen. Emlékeztetett: az egy hónap múlva esedékes aratás miatt fontos felhívni a figyelmet az óvintézkedések betartására. Hiába lett ugyanis fejlettebb a technológia, a több gép több veszélyforrást is jelent.

A konferencián elhangzott: elsősorban a szántóföldi növényekre kötnek biztosítást a gazdák, az erdőknek mind­össze az egy ezreléke van biztosítva.