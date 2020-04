Egyre több a kiadó lakás – A szakemberek szerint jelentősen csökkenhetnek a bérleti díjak

Nyáron szokott annyi kiadó lakás lenni, mint most. Már a hotelek és panziók is hirdetik a szobáikat. Jelentősen csökkenhetnek a bérleti díjak.

A kiadó lakások piacán eltelt egy hónapot vizsgálta a magánszemélyek és az ingatlanközvetítők hirdetései alapján az ingatlan.com.

– Jelentős, a júliusi–augusztusi főszezon számaihoz hasonló a kínálatnövekedés március eleje óta országszerte a kiadó lakásoknál – ismertette az eredményeket Balogh László, a portál vezető gazdasági szakértője. Ennek egyik oka, hogy a koronavírus-járvány hatására a turizmus gyakorlatilag leállt, így bérlő híján a kiadó ingatlanokból egyre több kerül a piacra, ráadásul új jelenség is terjed: korábban a rövid távra kiadott lakások léptek be a hotelek piacára, most viszont pont a fordítottja történik, és a hotelek lépnek be a lakáspiacra. Igaz, nem tömegesen, de több hotel és panzió elkezdte közép- és hosszú távú kiadásra hirdetni a szobáit, hogy ezzel is mérsékelje a bevételkiesést.

Az ingatlanhirdetési oldal adatai szerint április elejére 22 százalékkal nőtt országszerte a kiadó lakásokat kínáló hirdetések száma, ami csaknem 20 ezer elérhető ingatlant jelent.

A járvány miatt sok albérletben élőnek is bizonytalan lett vagy már meg is szűnt a munkája. Egy részüknek segítséget jelenthet a héten bejelentett kormányzati intézkedés, amely szerint, ha rövidített munkaidőben tudnak tovább dolgozni, akkor a fizetésüket kiegészíti az állam.

Az ingatlanhirdetési portál elemzése szerint bizonytalan a helyzet mind a gazdaságban, mind a kiadó lakások piacán, de könnyen lehet, hogy a mostani árak – vagy még alacsonyabb bérleti díjak – kitartanak a nyári hónapokig. A bérlők pedig alkupozícióba kerülhetnek a kiadóval, vagy a várhatóan akkor is még bő kínálatból másik lakást választhatnak maguknak. Ez a kigyűrűző hatás pedig akár a teljes albérletállomány bérleti díjait is jelentősen csökkentheti.