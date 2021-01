Ezért érdemes webáruházban is keresni kerti gépeket

Ha van kertünk, akkor több mint valószínű, hogy előfordult már velünk, hogy valamelyik ismert nagy boltban néztünk körül, amikor egy kis „fejfájást” kellett orvosolni, amit a kert okozott. Mielőtt legközelebb nagy levegőt vennénk, és azon tűnődnénk, milyen sanyarú a sorsunk, mert ismét foglalkozni kell a fákkal, füvet kell nyírni, ki kell tisztítani a medencét, stb, merengjünk el egy pillanatra és gondoljunk bele: milyen jó, hogy művelgethetjük ezt a kertet: nagyon egy saját kert örömei sosem adatik meg…

A száguldó technika

Ha arról kellene beszélnünk, hogy miben más a mi életünk nagy-, déd- és ükapáink életénél, mindenképpen ki kellene emelni azt, hogy milyen gyorsan változik a világ. Míg egyes kis falvakban az élet alig változott évszázadokon keresztül, könnyen lehet, hogy csupán a mi születésünk óta a teljes életvitelünk átalakult. Hogy ne említsük meg az elmúlt egy évet, és az olyan, mára elcsépelt, unalomig ismert szavakat, mint koronavírus, világjárvány, home office, kijárási tilalom, stb.

A napról napra változó, egyre gyorsuló technikai, technológiai újdonságokkal minden területen lépést tartani lehetetlen. Sőt, ha pl. mobiltelefonokkal foglalkozunk, valószínű, hogy bár saját szakterületünkre rálátunk, ha napi sok órát ezzel foglalkozunk, könnyen lehet, hogy még ebben a viszonylag szűk technológiai részben is sok újdonsággal soha nem találkozunk.

Ha pedig olyasmiről van szó, ami inkább hobbi, vagy heti egy-két órás időtöltés, könnyen lehet, hogy nagy ugrásokat sem veszünk észre. Amikor pedig ilyesmire kerül sor, az online világ sokszor gyorsabban tud reagálni, mint a hagyományos csatornák.

Kerti gépek online

Talán meglepő lehet (az én generációmnak az is nagy meglepetés volt, amikor először tudtuk meg, hogy a moziműsort online is el lehet olvasni!), de vannak kerti gépekre specializálódott weboldalak is. Még az is lehet, hogy nem tudjuk pontosan, mire is van szükségünk (mivel a létezéséről sem tudunk!), de azt már valaki kigondolta, feltalálta, legyártotta és már forgalmazza is, akár elérhető áron, Magyarországon! Hiszen sosem tudhatja az ember, hogy hol találja meg azt, amit keres.

Az online előnyei

Részben a technika gyors és gyorsuló fejlődése az, ami a FoMO (Fear of missing out / le- vagy kimaradástól való félelem) fogalmát elhozta az életünkbe. Mindenhol időt akarunk nyerni. És bizonyos helyeken tudunk is időt nyerni, amit szerintünk érdemes offline időben eltölteni.

Az időnyerés (és jelenleg a vírus és pándémia terjedésének egyik ajánlott lassító módja) egyik módja az, hogy megspóroljuk az oda-vissza utazást üzletekbe: igaz ez a kerti gépek piacára is. A telefonunkon az időt hasznosan is eltölthetjük, például böngészhetünk egy kicsit a kerti gépek között, és ha találunk olyat, ami megkönnyítené az életünket (és később még több időt spórolna nekünk), azt meg is rendelhetjük, és el sem kell mennünk érte…