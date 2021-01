Folytatódik az üzemanyagok áremelkedése – Szakértőt kérdeztünk az okokról

Valószínűleg folytatódik az üzemanyagok áremelkedése, a 400 forintos benzin sem elképzelhetetlen. Csökkenő olajkitermelés és javuló járványügyi kilátások az okok között.

Pontosan két hónapja, hogy az üzemanyagoknál az árváltozás egyet jelent az emelkedéssel. Ez persze nem azt jelenti, hogy hetente kétszer menetrendszerűen jön a drágulás, de november 13-a óta szép lassan – a mai árváltozást is beleértve – a benzin 29, míg a gázolaj ára 33 forintot emelkedett. Most 377 és 396 forintos átlagárak vannak a kutakon, ezzel a gázolaj megközelítette a 400 forintos lélektani határt. Pedig nem is olyan rég még egy százassal kevesebbet kellett fizetnünk.

Magyarországon tavaly február 28-án kezdtek bezuhanni az üzemanyagárak. A 385 forintos benzin- és a 395 forintos gázolajár május 1-jéig egészen 278, illetve 308 forintig esett, hogy aztán megkezdődjön a – kisebb korrekciókkal tarkított – lassú emelkedés, ami a már említett novemberi időpont óta töretlen. A Brent-olaj hordónkénti ára tavaly áprilisban alig volt több húsz dollárnál, aztán kisebb hullámvölgyekkel ugyan, de egyértelmű emelkedő trendbe fordult az árfolyam, jelenleg 56 dollár körül jár. A kérdés persze, hogy mi lesz a folytatás, várható-e, hogy amint az országok lassan nyitni kezdenek és újraindulnak az utazások, kilőnek az üzemanyagárak? A jelenlegi helyzetről és a várható folytatásról Lencse Zsoltot, a Conoil kutak üzemeltetőjét kérdezzük, akitől választ kapunk arra is, miért nem fogadott minket kedden délután tömeg a kúthálózat Söptei úti benzinkútján.

– Öt-hat évvel ezelőtt még kígyózó sorokkal találkoztunk volna, most viszont már egy komolyabb áremelés sem mozgatja meg különösebben az embereket. Némi forgalomnövekedést persze tapasztalunk, de semmi több. A járványhelyzet miatt sokkal kevesebben autóznak, a digitális oktatás, a home office is mind-mind az autózás ellen szól, de a január amúgy sem tartozik az erős autós hónapok közé – sorolja az okokat.

A tapasztalat az, hogy járványmentes időszakban, jó időben, átlagban havonta egyszer azért szoktak tankolni az autósok, most inkább csak két-három havonta. Jobbára ekkora időközönként jön benzinért az a nyugdíjas autós is, akit megszólítunk. Mint megtudjuk, mindig igyekszik az aktuális áremelés előtt megvenni az üzemanyagot, ezért jött most is, ő azt hallotta, lesz a benzin még 400 forint is.

A tankoló értesülését Lencse Zsolt is megerősíti, sőt ő azt jósolja, hogy a Mol ma további áremelést jelent be, vagyis pénteken tovább drágulnak az üzemanyagok. A mostani áremelkedést az generálja, hogy Szaúd-Arábia a múlt héten bejelentette, napi egymillió hordóval csökkenti az olajkitermelését februárban és márciusban.

A szakértő szerint arra nincs kilátás, hogy az olaj jegyzési ára újra negatív tartományba forduljon, és a termelők fizessenek a vevőnek azért, hogy elvigyék tőlük az olajat. Számottevő árcsökkenés csak akkor valószínű, ha a jövőben nagyon rossz hírek érkeznének a járványhelyzetről. Ha viszont érezhetővé válik a vakcina hatása és újraindul a turizmus, az emelkedés tartós is lehet. A benzin ára történelmi csúcsát egyébként csaknem kilenc éve, 2012 április elején érte el, akkor egy liter átlagosan 451 forintba került. A gázolaj pedig 2012 január közepén volt a legdrágább, átlagosan 449 forint.

Akárhogy alakulnak is az árak, nem érdemes spájzolni az üzemanyagot, egyrészt mert akkora ármozgás, mint tavasszal volt, ezúttal nem várható, másrészt az üzemanyag romlandó áru, mindössze pár hónapig tartható el biztonságosan. Ennek ellenére a tavaszi nagy árzuhanás idején – meséli Zsolt – rengetegen vásárolták nagy tételben az üzemanyagot. Persze akármennyit vásároltak is, a tavalyi fogyasztás jóval elmaradt a 2019-estől. A Magyar Ásványolaj Szövetség adatai szerint csaknem 221 millió literrel kevesebbet tankoltunk az első kilenc hónapban, mint egy évvel korábban.