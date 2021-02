Gabona, repce: csúszik a tápanyag-utánpótlás az eső és a fagy miatt

Dátum szerint már lehetne trágyázni a gabonát és a repcét is, azonban a fagyok ezt most megakadályozzák. Magas termelői árakra számítanak idén is a gazdák.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vasi elnökével, dr. Pusztavámi Mártonnal egy Söpte melletti búzatábla mellett beszélgettünk. A szakember elmondta, a gazdáknak mostanában sem a csapadékkal, sem a hideggel nem volt szerencséjük. Február 1-jén megszűnt a gabonafélékre vonatkozó nitrogén-műtrágyázási tilalom (előtte a kimosódás veszélye miatt nem lehet szórni). A gazdák nagy lendülettel neki is álltak, a rosszkor érkező csapadék miatt fel kellett függeszteniük a munkát. Várták aztán a február 15-ét is, amikor a repcére vonatkozó trágyázási tilalom is lejár, csak hát közben megérkeztek a fagyok, így a repce tápanyag-utánpótlását el sem tudták kezdeni. Fagyott talajra is tilos a műtrágya szórása, mivel olvadáskor itt is fennáll a kimosódás veszélye, bár sok értelme amúgy sem lenne, hiszen ilyenkor a növények vegetációja teljesen leáll.

A múlt hét csütörtöki hidegbetörés nyomán beköszöntött fagyok miatt egy hetet még biztosan várni kell a trágyázással. A másik problémaforrás éppen a nagy hideg, bár az árpa mínusz 15 fokot, a búza mínusz 20 fokot, a repce még ennél is hidegebbet képes elviselni különösebb probléma nélkül. Mindez azonban csak elmélet, hiszen a hótakaró hiánya és az erős szél ronthat a kilátásokon, szerencsére a vegetáció még nem indult meg, így van ok a bizakodásra, hogy nagy kifagyások nem leszek. A repcét szeptemberben, időben elvetették, a búza gyengébben áll, a rosszkor érkező őszi eső miatt megkéstek a vetéssel, ráadásul kellőképpen hideg volt akkor is, így később sem tudott bokrosodni, márpedig a hektáronkénti megfelelő tőszám eléréséhez ez elengedhetetlen lenne – hangsúlyozta a szakember. Mindemellett – tette hozzá – különösebb okuk a panaszra még sincs, a hideg jókora csapást mér a kártevőkre, és az idén lehullott csapadék mennyisége is kielégítő.

Arról nem is beszélve, hogy tavaly is rekordtermések születtek, miközben a termelői árak is szokatlanul magasak voltak. Közgazdasági alaptétel, hogy ha valamiből sok van, annak alacsony az ára. 2020-ban a gazdák szerencséjére ez nem érvényesült, és pillanatnyilag úgy néz ki, idén is jó áron adhatnak majd túl terményeiken.

Kiemelt képünkön: Dr. Pusztavámi Márton, a NAK vasi elnöke egy búzatáblánál magyarázta el, mi a gond