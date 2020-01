Ha új autót veszünk, a régiről kérhetjük a jogosultság érvényesítését

A megyematricák a megyét követő első lehajtóig érvényesek. Ha valaki véletlenül felhajt a pályára érvényes matrica nélkül, hatvan perce van pótolni a mulasztást.

Mindent elmondunk, amit az év elején az autópálya-matricákról tudni kell, a két legfontosabb kérdés természetesen az ára és az érvényessége. Jó hír, hogy az e-matricák díjai idén sem változnak, valamint hogy a tavalyi matricák még a hónap végéig, január 31. éjfélig érvényesek. Az éves úthasználat egyébként nyolcadik éve, a megyei jogosultságok pedig a 2015-ös bevezetésük óta nem drágultak. Így a személyautókra (D1) egy tíznapos matrica továbbra is 3500 forintba, míg az éves megyei matrica 5000 forintba kerül. Az éves matricák mindig a következő év januárjának végéig érvényesek, így aki most először vesz országos vignettát 42 980 forintért, az akár 13 hónapon keresztül, korlátlanul használhatja Magyarország díjfizetős útjait.

A megyei matrica is 13 hónapig érvényes az adott megye minden díjköteles útszakaszára, valamint a megyét követő első lehajtókra. A jogosultságok személyesen és digitális felületeken is megvehetők. Az állami útdíjszolgáltató online felületén (ematrica.nemzetiutdij.hu) vásárolva ráadásul kényelmi díjat sem kell fizetni. A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató (NÚSZ) Zrt. 2020-ban térképes útvonal- és matricatervező szolgáltatást is indít, az útdíjfizetési lehetőséget minden üzemanyagkártyára kiterjeszti.

Ha valaki felhajt a pályára érvényes matrica nélkül, 60 perc áll rendelkezésére pótolni a matrica beszerzését büntetés nélkül. Ilyenkor jól jön a telefonon egy mobilalkal­mazás, amelyen keresztül azonnal elintézhető a vásárlás. Sokan nem tudják: ha valaki új autót vesz, kérheti a régire megvásárolt jogosultság érvényesítését a másik, azonos díjkategóriájú gépjárműjére a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. ügyfélszolgálati irodáiban. Az átírás díja 1470 forint.