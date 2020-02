Hatezer vállalkozást alapítottak – Továbbra is sok a behajthatatlan tartozás

Rekordszámú építőipari vállalkozást alapítottak tavaly, a cégfluktuációs index Vas megyében volt az egyik legalacsonyabb.

Rendkívül erős évet zárt tavaly az építőipar, egy év alatt több mint 55 százalékkal több cég indult, mint amenynyi megszűnt – derül ki az Opten közleményéből. Pertics Richárd elemző szerint a sok cégalapítás jelentős részben a továbbra is magas keresletnek és a pozitív ágazati környezetnek köszönhető. A termelési volumen tavaly éves átlagban mintegy 24 százalékkal emelkedett 2018-hoz képest, ami hét százalékponttal magasabb 2018 szintén erős növekedésénél. Az elmúlt évek pozitív környezete olyan cégalapítási és cégtörlési görbét produkált a szektorban, amely egyetlen másik hazai ágazatra sem volt jellemző: tavaly 5835 építőipari cégalapítás mellett 3755 -cégtörlést tett közzé a cégbíróság, így jelenleg már mintegy 54 ezer vállalkozás működik a szektorban. Bár az ágazat sokat fejlődött az utóbbi években, továbbra sem csak pozitív értelemben emelkedik ki a többi hazai ágazat közül – mutat rá a szakértő. A felszámolási arány a megszűnések számának csökkenése ellenére magas, sőt emelkedik is, tavaly 851 építőipari cég szűnt meg felszámolással. Továbbra is sok a behajthatatlan tartozás, tavaly rekordmenynyiségű cég került végrehajtási eljárás alá, több mint 7200 vállalkozás könyvelhetett el ilyen adóhatósági eljárást, ami az elmúlt hat év legmagasabb értéke.

A cégfluktuációs index az adott időszak alatt törölt és alapított cégek számát viszonyítja az időszak elején rendben működőkéhez. Értéke tavaly átlagosan 18 százalék körül mozgott az építőiparban, a legjobb értékeket Veszprém (13,33), Vas (13,75) és Győr-Moson-Sopron (13,82) megye érte el, míg a legmagasabb fluktuációt Budapest (26,42), Nógrád (24,43) és Szabolcs-Szatmár-Bereg (27,08) megye produkálta.

Az Opten szerint az ágazat jövőjét tekintve sok a bizonytalanság. A termelési görbe az év vége felé ellaposodni látszik, és a szerződésállományok sem mutatnak olyan szép képet, ráadásul az építőipar érzékenyen reagál a gazdaság hullámzásaira. Vélhetően az elmúlt évek lendülete egy darabig még ki fog tartani az ágazatban, 2020 végére 6000 körüli cégalapítás és 4000 körüli cégtörlés várható a szektorban – írják.