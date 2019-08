Két gazdaság fertőzött, 34 méhcsaládot már megsemmisítettek

A fertőző nyúlós költésrothadás miatt rendeltek el zárlatot Jákon. A fertőzött méhcsaládokat elégetik a felszerelésekkel együtt.

Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) adatai szerint jelenleg majdnem százötven településen vagy településrészen van érvényben a méheket érintő teljes vagy részleges egészségügyi zárlat a gyógyíthatatlan fertőző baktériumos betegség, a nyúlós költésrothadás miatt. Bár az OMME listája még nem tartalmazza, Vas megye is érintett. A Szombathelyi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályához július közepén érkezett bejelentés, miszerint Ják külterületén két méhészetben mézelő méhek nyúlós költésrothadása megbetegedés gyanúja merült fel.

A betegség a méh családok utódállományaiban, az úgynevezett fedett fi asításban – vagyis nem a kifejlett rovarokban – lép fel, tehát ez a betegség nincs összefüggésben a tavalyi napraforgó-virágzás idején bekövetkezett méhpusztulásokkal. A gyanú megállapítását követően a méh egészségügyi felelős közreműködésével ismételt intézeti vizsgálatokat végeztek, amelyek alapján a betegséget hatóságilag igazolták – tájékoztatta szerkesztőségünket dr. Füzi Ákos járási főállatorvos. A betegség leküzdésével kapcsolatos intézkedéseket az idevonatkozó 2003-as FVM-rendelet írja elő. Ennek megfelelően a két érintett, fertőzött méhészet vonatkozásában helyi zárlatot, a beteg méhcsaládok leöletését és a hozzájuk tartozó kaptárak, felszerelési tárgyak, eszközök állami kártalanítás melletti megsemmisítését rendelték el. Eddig összesen 34 méhcsaládot számoltak fel az említett két méhészetben, emellett a fertőzött méhészetek körül legalább öt kilométeres sugarú körben a járási hivatal községi zárlatot köteles elrendelni, ennek megfelelően Ják, Balogunyom és Kisunyom közigazgatási területeire rendelték el a zárlatot. Az itt lévő valamennyi méhészetet a méhegészségügyi felelős közreműködésével átvizsgálják. A helyi zárlatot az utolsó beteg méhcsalád felszámolását követő 60 nap megfi gyelési idő – amely idő alatt kéthetente vizsgálatokat végeznek – kedvező eltelte után lehet feloldani, a községi zárlatot pedig akkor, amikor már egy méhészet sincsen helyi zárlat alatt.

Keve György megyei szaktanácsadó elmondta, a betegség bárhol és bármikor megjelenhet, ráadásul gyógymód sincs rá, ezért a legfontosabb a korai és pontos felismerés. Jogszabály írja elő, hogy a megbetegedést haladéktalanul be kell jelenteni. A fertőzött méhcsaládokat ilyenkor a méh egészségügyi felelős és hatósági állatorvos jelenlétében megsemmisítik, sőt nemcsak a méheket, hanem a fertőzött kaptárakat, segédeszközöket is elégetik – ahogyan történt ez a mostani esetben is.

Horváth Antal sárvári méhésznek jelenleg ötven méhcsaládja van, korábban 15 évig volt méhegészségügyi felelős – volt olyan év, amikor 1200 méhcsaládot kellett ellenőriznie. Igaz, egy tapasztalt méhész már a kaptárból ki- és berepülő rovarok mozgásából tud következtetni egy esetleges betegség jelenlétére. A kilencvenes évek elején akadtak olyan fertőzött gócok, hogy hetven-nyolcvan családot is el kellett pusztítani. Egy méhész szemében a családok elégetése fájdalmas feladat, anyagilag is megterhelő, de az emberre nem veszélyes fertőzés terjedését csak így lehet megakadályozni. Mostanában kevesebb a fertőzött kaptár, pedig az átlagos méhcsaládsűrűség magas: 13 méhcsalád/ négyzetkilométer. A méhcsaládok száma Magyarországon meghaladja az egymilliót, a méztermelés az elmúlt öt évben 24 és 32 ezer tonna között mozgott. Az idei időjárás nem kedvezett a méz előállításának, bár a méhek legfontosabb feladata a beporzás.