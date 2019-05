Kiadó lakás 90 ezerért – Albérletpiac: a kereslet jóval élénkebb, mint a kínálat

Szombathelyen az albérletárak nem változtak tavaly óta, átlagosan 90 ezer forint egy lakás, míg a fővárosban 160 ezer. A ponthatárok kihirdetésekor tovább nőhetnek az árak.

Két hónapon belül kihirdetik a felvételi ponthatárokat, így nemsokára magasabb fordulatszámra kapcsol az albérletpiac. Az ingatlan.com legfrissebb elemzésében a kiadó lakásokat vizsgálta. Az albérletpiac alakulását – ezen belül a bérleti díjakat – leginkább a kínálat határozza meg, mivel a kereslet évek óta meglehetősen erős. – A fővárosban tavalyhoz képest az idén 70 százalékkal nőtt a kereslet, ugyanakkor május közepéig nem került több kiadó lakás a piacra, azaz a kínálat stagnált – mondta az elemzést ismertetve Balogh László, a portál vezető gazdasági szakértője. Hozzátette: – A fővároson kívül sem bővült számottevően a kínálat, mert országszerte 14 ezer 200 kiadó ingatlan érhető el, ami éves szinten mindössze négyszázalékos bővülést jelent.

A fővárosban az átlagos albérletár 160 ezer forint volt május közepén, ami hétszázalékos drágulásnak felel meg éves szinten. Tavaly Vas megyében a havi nettó átlagkereset alig több mint 200 ezer forint volt, amiből egy fővárosi átlagalbérlet gyakorlatilag megfizethetetlen. A vidéki egyetemvárosok közül Pécsen a kereslet 17 százalékkal, a kínálat pedig 14 százalékkal nőtt, ugyanakkor az átlagos bérleti díj az egy évvel korábbihoz képest 15 százalékkal 85 ezer forintra mérséklődött. Más volt a forgatókönyv Miskolcon: a kereslet több mint 60 százalékkal nőtt, a kínálat pedig majdnem a duplájára bővült, a bérleti díj 80 ezer forintra ugrott, amivel így is a legolcsóbb városok közé tartozik.

Jelenleg a portál oldalán kevesebb mint száz kiadó lakást hirdetnek Szombathelyen, melyek közül a legolcsóbb 70, míg a legdrágább 300 ezer forint havonta. Egyébként tavaly és idén májusban is 90 ezer forintot kértek egy átlagos albérletért a vasi megyeszékhelyen, ezzel pedig a középmezőnyt foglaljuk el a vidéki városok piacán, ahol a legdrágább Székesfehérvár, ott 125 ezer forint egy lakás egy hónapra. Bárhol járjanak is egyetemre a diákok, kevesen engedhetik meg maguknak, hogy egyedül béreljenek egy lakást, ezért gyakori, hogy többen vesznek ki egy lakást, esetleg csak egy szobát bérelnek, amit 20–50 ezer forintból is meg lehet úszni.

Az elemzés rámutat arra, hogy a diákoknak nemcsak egymással kell versenyezniük az albérletpiacon, hanem az adott városban újonnan munkát vállalókkal, valamint az otthonról elköltöző pályakezdő helyi fiatalokkal is. Az Oktatási Hivatal adatai szerint 2019-ben tavalyhoz képest 4 ezerrel többen, 112 ezren jelentkeztek a szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre, ráadásul kétharmaduk első helyen nappali tagozatos képzést jelölt meg. Ezért a ponthatárok kihirdetésekor az albérletárak átmenetileg még tovább emelkedhetnek.