Kiemelkedő termésátlagok Vasban

Vas megyében az őszi árpa termésátlaga 6,3 tonna hektáronként, ami nyolc mázsával haladja meg az országos átlagot. Őszi káposztarepcéből 3,4 tonnát takaríthattak be a vasi gazdák.

Az őszi árpa 218 ezer hektáros termőterületének 90 százalékát már learatták, és bár a hektáronkénti 5,5 tonnás termés­átlag kissé elmarad a tavalyitól, a termés a vetésterület növekedése miatt már meghaladja a 2018-ast, eddig 1,08 millió tonna került a raktárakba – közölte a Nemzeti Agrár­gazdasági Kamara (NAK). Őszi árpából a legmagasabb termésátlagokat Tolna megyéből jelentették 6,6 tonnával hektáronként, kiemelkedik még Vas megye 6,3 tonnával és Fejér megye 6,1 tonnával. A minőség országosan változó – tették hozzá.

Az őszi búza aratása is felgyorsult a múlt héten, 19 százalékon áll a betakarítás, a 950 ezer hektárt kissé meghaladó termőterületből 176 ezer hektáron végeztek az aratással. Mind a mennyiség, mind a minőség tekintetében nagy a szórás, az eddigi országos termésátlag hektáronként 5,25 tonna. Az őszi káposztarepce vetésterülete idén 296 ezer hektárt tesz ki, amelynek 51 százalékán aratták le a termést. A termésátlagok nagyon változók: Csongrád és Békés megyéből hektáronként 2,1 és 2,3 tonnás átlagokról, Tolna, Vas, Baranya és Fejér megyéből hektáronként 3,4 tonna feletti termésátlagokról számolnak be a gazdálkodók. A termés mennyisége a különböző helyi időjárási jelenségektől, az agrotechnikai műveletek időzítésétől és a vetés idejétől is függ. Az eddigi országos termés­átlag megközelíti a hektáronkénti 2,9 tonnát. A NAK kitért arra is, hogy a 84 ezer hektáros tritikálé és a 30 ezer hektáros rozs termőterületének 7-7 százalékát, a 24 ezer hektáros tavaszi árpa területének 6 százalékát, illetve a 20 500 hektáros zab termőterületének 2 százalékát takarították már be.