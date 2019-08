Lakásépítés: nem volt még ilyen erős első félévünk

Összesen 269 lakás épült idén az év első felében Vas megyében, nem volt az utóbbi években ilyen erős első félév ebben a mutatóban, látható a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) most közzétett összesítésében. Közben a kiadott lakásépítési engedélyek száma kevesebb, mint a tavalyi első félévben. Országosan pedig éppen fordított a két mutató.

ÉPÜLT

Összesen 269 lakás épült a megyében idén január 1-je és július 1-je között – derül ki a KSH friss összegzéséből. Ezzel csaknem 40 százalékos a vasi bővülés: tavaly ugyanebben az időszakban 193 lakás készült el a megyében. Ha pedig az előző évek első féléveit nézzük, nem volt még ilyen magas szám: 2015-ben 66, 2016-ban 183, 2017-ben 218 lakás épült az évek első felében a megye területén. Az előző félév egyébként még ennél is erősebb volt: 328 lakás készült a megyében 2018. július 1-je és december 31-e között.

Országosan az idei első félévben 6472 új lakás épült és – ellentétesen a vasi adatokkal, hiszen csökkenést jelent az előző év azonos időszakához képest – az idei lakásszám 0,7 százalékkal kevesebb, mint az egy évvel korábbi. Az is kiderül az országos adatsorból, hogy a természetes személyek által épített lakások aránya az egy évvel korábbi 49 százalékról 47 százalékra csökkent, a vállalkozások által építetteké 49 százalékról 52 százalékra emelkedett.

Ami a régiót illeti: a mintegy 40 százalékos vasi emelkedés húzza fel a három nyugat-dunántúli megye átlagát csaknem 14 százalékra, bár bővülés látszik a másik két területen is. Győr-Moson-Sopron megyében 10 százalékkal, Zala megyében 2,5 százalékkal több lakás épült az idei első félévben, mint tavaly ugyanezen időszakban.

MEKKORA?

Nagyobb lakások épültek idén, mint tavaly Vas megyében – bár elenyésző a különbség, csak a több éves összehasonlítás mutat jelentősebb eltérést. Idén az év első felében 92 négyzetméteres lakás volt az átlag, tavaly ugyanekkor 91 négyzetméter. 2017-ben 87, 2016-ban 79, 2015-ben pedig még 115 négyzetméter volt a használatba vett lakások átlagos alapterülete.

A régió másik két megyéjében érdekesebb tendencia látszik: Győr-Moson-Sopron megyében egyre kisebb lakások készülnek, Zalában pedig egyre nagyobbak. Tavaly az év első felében Győr-Moson-Sopron megyében 88 négyzetméter volt az átlag, Zala megyében 138 négyzetméter. Előbbiben idénre 79-re csökkent az átlagos alapterület, utóbbiban 146 négyzetméterre nőtt.

Országos átlagban közben nem nőtt, hanem csökkent az idén épített lakások átlagos alapterülete, bár mindössze 2 négyzetméterrel: 99 négyzetméterre.

ENGEDÉLYEK

A kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 18.227 volt országosan, ez 0,9 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában – ez is látszik a KSH országos jelentésében. És az is, hogy itt is fordított a vasi helyzet az országoshoz képest: kevesebb engedélyt adtak ki, mint tavaly ugyanekkor. Idén január 1-je és július 1-je között 516 volt a kiadott új lakásépítési engedélyek száma, tavaly ugyanekkor 551 Vasban. Ebben a számsorban óriási különbség látszik a régión belül: amennyivel kevesebb engedélyt adtak ki Győr-Moson-Sopron megyében, annyival többet Zalában, viszont az előbbinél ez kis csökkenést jelent, utóbbinál csaknem duplázást. Szám szerint: idén az első félévben 1634 lakásépítési engedélyt adtak ki Győr-Moson-Sopron megyében, tavaly ugyanekkor kétszázzal kevesebbet. Idén Zalában 592 engedélyt számolt a KSH, tavaly ugyanekkor 382-t.

Országosan az építési engedélyek, bejelentések alapján épülő lakások száma a megyei jogú városokban 3,2 százalékkal, a többi városban 5,7 százalékkal csökkent, a községekben 20 százalékkal nőtt.