Loft lakás Szombathelyen 129 millióért? – Bizony, ilyen is van!

2020 első nyári hónapjában kijelenthető az árakat tekintve nem volt számottevő változás a lakáspiacon Vas megyében. Összeállításunkban megnéztük milyen ingatlanokat kínálnak és mennyiért a megyei piacon.

Korábban beszámoltunk már a családi házak helyzetéről, most pedig a legdrágább és legolcsóbb lakásokra kerestünk rá Vas megyében.

A legelterjedtebb ingatlanokat áruló portál honlapján jelenleg 1137 találat van Vas megyei lakásokra, Szombathelyen ezek közül 804 található, vagyis 333 azon lakások száma, amelyek nem a megyeszékhelyen találhatóak. Természetesen itt is előfordul, hogy egy lakást többféleképpen hirdetnek meg, így aki komolyabban érdeklődik egy ingatlan iránt, célszerű minél alaposabban rászűrnie a jellemzőkre, előfordulhat, hogy árban is nagyobb különbséget találhat ugyanazt a lakást tartalmazó két hirdetés között.

A lakások esetében vizsgáltuk a négyzetméterenkénti árat, amit úgy kapunk megy, hogy az alapterülethez hozzáadjuk az erkély területének felét, és ezzel osztjuk el a meghirdetett összeget.

Vas megyében a legtöbb négyzetméterenként fizetendő összeg 891 429 Ft (80m2-es ingatlanért), a legkevesebb pedig 78 125 Ft (60 m2-es ingatlanért). Mivel mind a kettő szerepel a későbbiekben, így ezekre most nem térnénk ki.

Az ingatlanért fizetendő összeget leginkább a következő tényezők befolyásolják: építés ideje, anyaga, ingatlan állapota, elhelyezkedése, erkély mérete, szobák száma, de fontos továbbá az épület szintje, lift megléte, fűtés fajtája. Egyelőre pedig nem sokan számolnak a parkolással, pedig az is egyre nagyobb gondot okozhat a nem belvárosi területeken is, főleg, ha valaki drágább autóval rendelkezik.

A lakások összegét tekintve 18-26 millió között található a legtöbb meghirdetett ingatlan, amelyek többsége a megyeszékhelyen található, méretük 50-70 m2 között helyezkedik el leginkább. Négyzetméterenkénti áruk 320 000-520 000 forint között alakul, de vannak kevésbé és jobban kirívó esetek is. Erkély nem tartozik mindegyikhez, cserében nagyobb részük az adott település belvárosához van közelebb, vagy egy közkedvelt területen található.

A meghirdetett összegek szerinti sorrend alapján Vas megyében a legdrágább és egyben legnagyobb lakás Szombathelyen, a Fő téren található. A loft típusú lakás ára 129 millió forint, ami magában foglal 200 m2 alapterületet egy 30 m3-es erkélyt, 3 szobát, gardróbot, háztartási helyiséget és egyéb luxuselemeket. A leírás szerint 2016-os építésű és a vételár tartalmazza a luxusbútorokat és magas minőségű háztartási gépeket, vagyis, aki megveszi, azonnal be is költözhet.

Mi is az a loft lakás?

A fogalom az 1970-es évek Angliájából származik, amikor a korábbi ipari épületeket kezdték el lakásokká alakítani. A stílus Amerikában is nagy sikert aratott, több sorozatban is találkozhatunk olyan lakásokkal, aminek szinte teljesen egybefüggő, olykor kihasználhatatlanul nagy a légtere, óriási a belmagassága, hatalmas ablakokkal rendelkezik és gyakran lecsupaszított téglafalak is díszítik.

A második helyen egy büki apartman áll, ami két szinten helyezkedik el. 82 millió forintért hirdették meg, 594 m2 területű, 20 szobából áll. Az apartmant külön hirdetésben is meg lehet találni ahol szintenként is árulják, így aki nagynak találná, de mégis szeretne apartmant üzemeltetni és „kicsiben” kezdeni, megvásárolhatja a 330 m3-es vagy 264m2-es szintet is. A leírásban nem szerepel, hogy a bútorok beletartoznak-e a vételárba, illetve a képeke látható egy szobához tartozó erkély is, melyről szintén nem kaptunk információt a hirdetésben.

A dobogó harmadik fokán Vas megye négyzetméterenkénti legdrágább lakása található, ami Kőszegen a vár mellett helyezkedik el. Az ingatlan összege 78 millió forint, mérete 80 m2, 3+1 fél szobás, amihez egy 15 m2-es erkély tartozik. A leírás alapján a Jurisics vár szomszédságában található, teljesen bútorozott, luxus komfortú lakás. A hirdető fontosnak találta kiemelni Kőszeg szépségét, illetve város távolságát Bécstől, Pozsonytól és Budapesttől, illetve angol nyelven is elolvashatunk minden információt.

A listánk másik oldalán a legolcsóbb ingatlanok találhatóak, melyekről sok információt nem találhatunk a hirdetésekben, aki érdeklődik utánuk, mindneképpen hívja fel a hirdetőket.

Az első ilyen ingatlan Káldon található, 3,5 millió forint, 28 m2-es egy szobás lakás, ami a földszinten helyezkedik el.

A második helyen egy sárvári 4,49 millió forintos 52 m2-es, 2 szobás lakás áll, amihez tartozik egy 3 m2-es erkély is.

A harmadik egy kisrákosi, a leírása alapján felújított lakás, 4,5 millió forintért 50 m2-es, 1 szobás, amihez tartozik egy 2 m2-es erkély és egy 4 m2-es pince is.

A már említett legkevesebb forint/m2-be kerülő ingatlan lecsúszott a dobogóról, ötödik a találatok között, azonban szinte semmilyen információ nem érhető el róla és képet sem csatoltak a hirdetéshez. Amit tudni lehet róla, hogy kereken 5 millió forintba kerül, 60 m2, amihez egy 8 m2-es erkély is tartozik.

Látható tehát, hogy óriási különbségek vannak az ingatlanok között, nem mindegyik hirdetés van megfelelően feltöltve, ezért érdemes minél alaposabban utánajárni egy-egy ingatlannak, többet is megtekinteni, hogy összehasonlítási alapot szerezzenek a vásárlók.

