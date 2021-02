Madárinfluenza: Vas megyében az elmúlt hónapokban 82 baromfitartó telepet ellenőriztek

Januárban ismét azonosították a madárinfluenza vírusát hazánkban, a cél a betegség mielőbbi megfékezése. Vas megyében november óta 82 baromfitartó telepet ellenőriztek és eddig mindent rendben találtak.

Előző cikkünkben a sertéspestis országos és vasi helyzetéről számoltunk be, ezúttal pedig a madárinfluenza kérdését járjuk körül. 2020-ban Magyarországon a madárinfluenza miatt, több mint 5 millió állatot kellett leölni, az intézkedéseknek meglett az eredménye, szeptember 8-án hazánk visszanyerte madárinfluenzától mentes besorolását. Ahogyan azonban korábban is írtuk, a szárnyasokat sújtó súlyos betegség idén januárban ismét felbukkant.

A fertőzés terjedéséről vegyes hírek érkeztek, Komárom-Esztergom megyében a Nébih február 8-án feloldotta a madárinfluenza miatt elrendelt védőkörzeteket, ugyanis január 6-a óta nem regisztráltak új esetet a megyében. (A járvány megfékezésének érdekében itt korábban 90 ezer állatot öltek le). Amennyiben a járványügyi helyzet továbbra is kedvezően alakul, úgy február 17-én a megfigyelési körzeteket is feloldhatják, ezzel együtt pedig újraindulhatnak a belföldi és az EU-ba irányuló kereskedelmi szállítmányok.

Bács-Kiskun megyében sajnos kevésbé biztató a helyzet, ott ugyanis két hete, az elsődleges madárinfluenza-kitörés egy kilométeres körzetén belül, újabb három másodlagos kitörést állapított meg a hatóság. Mindhárom esetben tojótyúktartó gazdaságban jelentkezett a megbetegedés, ahol összesen mintegy 110 ezer állatot öltek le. Emiatt a védőkörzetek feloldása legkorábban február végén várható a megyében.

A vadmadarak mozgásának természetes következménye, hogy haladási útvonalukon megnövekszik a madárinfluenza-járvány kitörésének kockázata, mivel a madárinfluenza már 2020 őszén megjelent Európában és a vándorló vadmadarak vonulási útvonalai hazánk egészét érintik, így már az őszi vadmadárvonulások idején megtették a szükséges óvintézkedéseket annak érdekében, hogy elkerüljenek egy újabb, a tavalyihoz hasonló méretű madárinfluenza-járványt.

Az országos főállatorvos novemberben – miután nagy kockázatúnak nyilvánította Magyarország teljes területét a vírus megjelenésének veszélye szempontjából – az egész országban elrendelte a baromfik kötelező zártan tartását. Hiába voltak azonban bezárva a szárnyasok, a betegségtől mégsem tudták megóvni mindegyiküket. Ahhoz ugyanis, hogy a vadmadarakból bekerüljön a vírus a baromfiállományokba, nem szükségszerű az állatok közvetlen érintkezése, a kórokozó közvetett módon, szennyezett takarmány vagy alomanyag közvetítésével is bejuthat egy zártan tartott állományba, ahogyan ez Komárom-Esztergom és Bács-Kiskun megyében most meg is történt. Természetesen a baromfik zártan tartása a fertőződés lehetőségét nagymértékben csökkenti, de mint látjuk, teljes biztonságot nem ad.

Vas megyét – ahol 187 nagy létszámú és 4755 kis létszámú baromfitartó telepet tartanak nyilván – egyelőre elkerülte a járvány. Tavaly november óta, idén februárig: 82 baromfitartó telepet ellenőriztek, a szakemberek azonban egyetlen esetben sem állapították meg, hogy a telep ne felelne meg a járványvédelmi előírásoknak. Vas megyében főként broilercsirke, házityúk- és pulykatartó gazdaságok találhatók, víziszárnyastartó telepek nincsenek, azok csak háztáji állományokban fordulnak elő.

Mindez pedig nagy előny a madárinfluenza megfékezésének szempontjából, mert bár a betegségre minden vadon élő madár és baromfi fogékony, a víziszárnyasokra – főként a májhasznosítású lúd- és kacsatartó gazdaságokra – azért kell fokozott figyelmet fordítani, mert itt a nevelés és tömés időszakában sok a technológiai mozgatás, ráadásul ezek a fajták nehezen tűrik a zártan tartást, ezért gyorsan és nagyobb távolságokra is tovább tud terjedni a betegség.

Nem csak az állattartó telepek üzemeltetőinek van felelőssége abban, hogy a madárinfluenza-járvány ne terjedhessen tovább. Ha valaki otthon baromfit tart, nagyon fontos, hogy betartsa az előírásokat, minimálisra csökkentve ezzel annak az esélyét, hogy akár madárinfluenzával, akár egyéb betegséggel megfertőződjenek az állatai. A háztáji baromfiállományokat is kötelező zártan, vagy felülről és oldalról megfelelő erősségű madárhálóval védett kifutóban tartani, valamint továbbra is érvényben van az a 2017-es főállatorvosi határozat, melynek értelmében a baromfikat zárt helyen kell etetni, itatni, valamint a takarmányt és az állatok almozására használt anyagot is zárt helyen kell tárolni oly módon, hogy az sem a vadmadarakkal, sem azok ürülékével ne érintkezhessen.