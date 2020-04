Még 60 napig kinn a repce – Fagy plusz szárazság sújtja

Ha jön az eső, még lehet jó a repceszezon, de rekordok nem fognak megdőlni idén. A fagykár után még helyreállt volna a növény, de a szárazság miatt már egyre tarthatatlanabb a helyzet.

A földek nagyon várják az esőt – mondta Bognár István növénytermesztési szakember. A repcét ráadásul nemcsak a szárazság, a fagykár is megviselte. Az elmúlt időszakban volt olyan éjszaka, amikor mínusz tíz Celsius-fokot is mértek, de mínusz négy fok többször is előfordult. Ezt már nagyon nehezen viseli a növény, de a megfelelő lépésekkel ezt a veszteséget még vissza tudták állítani a földeken. A kitartó munka és az odafigyelés hatására most szépen jönnek az oldalhajtások, de csapadék nélkül ez semmit sem ér.

Idén eddig körülbelül 50 milliméter eső hullott, ami körülbelül harmada a szokásosnak. Ez minden kultúrát megvisel. Azonnal kellene a nedvesség a talajnak. Az ő földjeiken március óta egy milliméter sem esett. Sok munkának így neki sem tudnak állni, például előfordult már, hogy a szóját elsőnek vetették, idén biztosan utoljára marad, hiszen porba nem teszik, inkább kivárnak.

Tavaly is száraz volt az április, de akkor az év első hónapjai kevésbé voltak aszályosak, ráadásul a május akkor mindent bepótolt. Most is ebben reménykednek.

A repce a kedvezőtlen körülmények miatt nagyon alacsony is. Harminc-negyven centivel kisebb, mint amilyennek lennie kellene. Ez is gondot jelent. Aratni majd június végén, július elején fogják – ha csak addig nem sül ki a virág. Ha nincs víz, egy gyors virágzás után vége lesz a szezonnak. Ha viszont elered, az még mindent kompenzálhat. A remény tehát még nem veszett el, bár rekordok idén biztosan nem születnek, ha innentől kegyes lesz a természet, még jó évet is zárhatnak a repcetermés tekintetében. A kártevőnyomás is sokkal alacsonyabb, mint például tavaly, hiába volt enyhe a tél, és a gomba sem jelent jelenleg problémát.

Ennek ellenére az elővigyázatosság a legfontosabb, a megfelelő protokoll szerint kezelik a földeket. Most tehát a növényvédelmi feladatokon van a hangsúly, megadnak mindent, ami a megfelelő virágzáshoz kell, a plusz táp­anyagok már a földben vannak, hiszen még legalább hatvan napot kint tölt a repce. Remélhetőleg jó körülmények között.