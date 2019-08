Öt vasi településen nincs munkanélküli – Szombathelyen 2,35 százalékos a ráta

A tavaly június véginél több, de az egy hónappal korábbinál kevesebb a regisztrált álláskereső Vas megyében és Szombathelyt nézve is. Közben 16 olyan vasi település is van, ahol egy-egy munkanélkülit tartanak nyilván. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatsora a június végi mutatókat láttatja, átnéztük a Vas megyei számokat.

Megyei szinten 38-cal csökkent a munkanélküliek száma június végére egy hónap alatt – látható a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat friss adatsoraiban.

VAS MEGYE

Május végén még 4065 regisztrált álláskereső volt a megyében, június végére ez a szám 4027-re csökkent. Még a csökkenéssel is rosszabb az idei június végi adat, mint az egy évvel korábbi volt, akkor ugyanis jóval 4 ezer alatti számot „hozott” Vas megye: 3925 álláskeresőt tartottak nyilván. Az akkor relatív, vagyis a munkaképes korú lakossághoz arányított munkanélküliségi ráta 2,26 százalék volt, a legfrissebb adatsorban 2,35 százalék látszik. A tartósan állást keresők számában ugyanez látszik: havi szinten javult, éves szinten romlott a vasi helyzet. A legfrissebb számsorok 1133 tartósan állást kereső vasit jeleznek, egy hónappal korábban 11-gyel több, egy évvel korábban 102-vel kevesebb volt a legalább 365 napja regisztrált munkakeresők száma Vasban.

MEGYESZÉKHELY

Csak a megyeszékhely számait nézve is az egész megyére vonatkozó statisztika látható, szinte egy az egyben, persze a konkrét számok nem ugyanazok.

Összesen 1150 regisztrált szombathelyi lakcímű munkanélkülit jelez a legfrissebb mutató, ez 2,28 százalékos relatív munkanélküliségi ráta. Egy hónappal korábban 1187 álláskereső volt Szombathelyen, egy évvel korábban pedig 1129.

A tartósan állást keresők száma most 381, néggyel kevesebb, mint egy hónapja volt és hatvannal több, mint amennyit egy évvel korábban számolt a foglalkoztatási szolgálat.

VIDÉK

Öt Vas megyei településen egyáltalán nincs munkanélküli – ez is kiderül a friss adatsorból.

Az öt „nullás” között a legnagyobb Vasasszonyfa, ahol 263 a munkaképes korú lakosok száma, senki nem volt regisztrált munkanélküli a júniusi zárónapon. Cákon sincs álláskereső, legalábbis nincs regisztrált munkanélküli a 181 helyi, aktív korú lakos között. Chernelházadamonya 138 munkaképes korú lakosából senki nem keres állást, és ugyancsak „nullás” Ólmod és Nagymizdó, előbbiben 80, utóbbiban 72 fős a munkaképes korú lakosság.

EGYESEK

A „nullásokhoz” képest négyszer annyi az olyan vasi falu, ahol csak egy-egy a regisztrált munkanélküliek száma. Van, ahol ez 3 százalék feletti relatív munkanélküliségi rátát eredményez, és olyan település is, ahol így is 0,5 százalék alatti a relatív mutató.

Iklanberényben például a 31 munkaképes korú helyi lakos közül egy regisztrált álláskereső, ezzel pedig 3,23 százalékos a helyi munkanélküliség. Kerkáskápolnán és Hegyhátszentmártonban is 2 százalékos rátát eredményez az egy-egy állást kereső helyi, hiszen előbbi településen 44, utóbbi faluban 46 a munkaképes korú lakosok száma. Ugyancsak 2 százalék körüli a relatív munkanélküliségi mutató Döröskén, Orfaluban, Répceszentgyörgyön és Kemeneskápolnán – ezeken a településeken is egy-egy álláskereső helyit tart nyilván a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat. A nagyobb lakosságszámhoz arányítva természetesen elenyésző százalék, ha egy álláskereső van a faluban, így van ez Kenéz, Vámoscsalád és Salköveskút esetében. Mindhárom településen egy-egy a regisztrált munkanélküli, akikkel a helyi relatív álláskeresési ráta 0,3–0,5 százalék.