Megjelent a koronavírusra épülő szolgáltatóipar – Tisztességtelen módszerek

Egyre többen gondolják azt, hogy a koronavírus miatti félelem nyomán megtömhetik a pénztárcájukat. A járványhoz kapcsolódó túlárazott termékek köre éppúgy idetartozik, mint a pánikkeltő hirdetések és a gyógyítást, „vírusűzést” népszerűsítő szolgáltatások garmadája.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: cserélje le a krumplit!

A kereskedelem számos területén igyekeznek meglovagolni a koronavírus okozta „hangulatot”, amelyek közül több már egyáltalán nem nevezhető tisztességesnek vagy éppen ártalmatlannak. Elég csak a szájmaszkok és fertőtlenítőszerek árára gondolni, amely

megdöbbentő mértékben felkúszott az utóbbi időben.

Ezek a kirívó árkülönbségek eljutottak a fogyasztóvédelmi hatóságig is, amely nem hagyta annyiban a dolgot, és igyekszik megfékezni az elszabaduló pénzéhséget.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium ezért is rendelt el a napokban fokozott fogyasztóvédelmi ellenőrzéseket a koronavírussal kapcsolatban. Kiemelten vizsgálják azokat a termékeket, amelyek iránt a koronavírus európai terjedése miatt megnövekedett a kereslet. Így például a kézfertőtlenítő termékeket is, amelyeknek a hatékonyságát is górcső alá veszik, mégpedig a minisztérium vegyipari laborjában, ahol kiderítik, valóban rendelkeznek-e ezek a termékek a gyártó által feltüntetett fertőtlenítőhatással. De már sajnos bekerült a vizsgálandó termékek körébe számos alapvető élelmiszer, tisztítószer is. Árgus szemekkel figyelik a feltüntetett árakat az ellenőrök, ahogy azt is, hogy az adott szolgáltatás, termék valóban hatékony-e.

Szükség is van a hangsúlyos hatósági fellépésre, ugyanis elkezdtek megjelenni a koronavírustól való félelemre apelláló

hirdetések. A közösségi oldalakon például az egyik legismertebb egy autókereskedéshez hasonlatos cég kerítésére kihelyezett molinó, amelyen „Koronavírus elleni autófertőtlenítés”-t hirdettek potom 14 670 forinttól. A fotó is vírusként terjedt, ahogy valaki éppen kihelyezi a szolgáltatást kínáló hirdetést a kerítésre. Persze a fertőtlenítésnek a fontossága nem kérdőjelezhető meg, de az, hogy egy autó esetében ennek mekkora relevanciája van, már más kérdés.

Ennyi erővel akár mindennap elvihetjük fertőtleníttetni az autónkat, és fi zethetünk napi 15 ezer forintot a szolgáltatásért. Vagy tegyük fel, egy konkrét eset miatt döntenénk az autó fertőtlenítése mellett – mert ez lehet életszerű. De ha azt gyanítjuk, hogy olyan ült az autóban, aki érintett lehet, akkor beülünk, és elautózunk a lehetséges vírussal egy légtérben a szolgáltatóig? És vajon a szolgáltató megteszi-e a szükséges óvintézkedéseket a saját maga, munkatársai és környezete egészségének védelméért, ha már szeretné bevonzani a koronavírussal „fertőződhetett” autók ügyfeleit?

Több sebből vérzik az erre épülő elmélet, de vegyük úgy, hogy a jelenség természetes: ahol megjelenik az igény, ott megjelenik az azt kielégítő szolgáltató is. A kérdés az – és a hatóságoknak is ezt kell ellenőrizniük –, hatékonyak-e bármennyire is a beavatkozások, elvégzett szolgáltatások. S ha igen, mennyire tartósak, és van-e valódi hasznuk. (A cég ellen megtévesztés miatt fogyasztóvédelmi hatósági eljárás indul. A hatályos szabályozás szerint az eljárás akár több százezer forintos bírság kiszabásával zárulhat – a szerk.)

Ugyanez a kérdés annál a szobafestő-mázolónál, aki koronavírus elleni tisztasági festést hirdetett, szintén az interneten. Valamiféle ezüst hozzávalóval kínálta termékét, szolgáltatását, állítva, hogy ez megöli a koronavírust és fertőtleníti a környezetet. A ha sonló

önjelölt koronavírus- lovagokat a közösségi oldalak szolgáltatói sem tűrik már, nem csak a hatóságok. Blokkolnak minden olyan hirdetési tartalmat, amely alkalmas lehet a vírussal kapcsolatos pánik keltésére – legyen szó akár bizonyos termék körök korlátozott raktárkészletéről, a betegség megelőzését vagy gyógyítását célzó garantált eredmény ígéretéről.

Van olyan globális világkereskedelmi internetes nagy áruház is, amely szintén bünteti azokat a kereskedőit, akik túlárazzák a járvány miatt kelendőbb termékeket. Ha hasonló, tisztességtelen, megalapozatlan tartalmat lát valaki, tegye meg a szükséges bejelentéseket – a

fogyasztóvédelmi hatóságokhoz éppúgy, mint az adott platformnak, ahol találkozott vele. Mi a Vas megyei esetekre vagyunk kíváncsiak – ha a fentiekhez hasonlókkal találkozott, kérem, küldje el nekünk a [email protected] e-mail- címre.