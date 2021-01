Miért más a Magnet Bank, mint a többi pénzintézet?

A Magnet Bank Magyarország egyetlen közösségi bankja, ami annyit tesz, hogy a gazdasági tevékenység mellett jelentős társadalmi és környezeti tevékenységet is végez. A közösségi célok ugyanannyira fontosak, mint a gazdaságiak, ráadásul az átláthatóságra is nagy figyelmet fordítanak.

Értékközpontú bank lévén a céljaik közé tartozik a társadalom támogatása, és a szereplők és a társadalom összekapcsolása is. Ez azt jelenti, hogy az ügyfelek komoly, lényegi döntésekkel bírnak, és számukra láthatóvá válik a támogatásuk mértéke és szerepe is.

Ez a fajta gondolkodás nagyban eltér a megszokott pénzintézeti nézetektől, és sok szkeptikusan is szemlélik ezt a fajta megoldást. De az elmúlt évek eredményei a Magnet Bankot igazolják, hogy a módszer sikeres, népszerű, és működik is. Persze nem arról van szó, hogy a bank ügyfelei ne járnának jól, ha a közösségi bank mellett teszik le a voksukat, hiszen számukra is előnyös. A bank szolgáltatásai és termékei nem különböznek más bankhoz képest, bankszámla, hitel és elektronikus szolgáltatásokat egyaránt kínál a bank.

Mit nyújt az ügyfeleknek?

Mint a hagyományos bankok esetében, a Magnet Bank is nyújt lakossági és vállalkozói szolgáltatásokat az ügyfeleknek. VideóBanki szolgáltatás keretében lehet számlát nyitni, mely számlához többféle csomag is tartozik. Ingyenes és becsületkasszás számlavezetést is választhatunk, tehát a legtöbb számlacsomag esetén dönthetünk úgy, hogy nem fizetünk számlavezetési díjat. Ez már önmagában is szimpatikus megoldás lehet. Ugyanúgy igényelhetünk hitel vagy bankkártyát, mint más bankok esetében.

A vállalkozó számlák is hasonló szolgáltatásokkal kecsegtetnek. Ebben az esetben is létezik ingyen számla, de a legtöbb csomag is kedvezményes díjakkal operál. A lényegi különbség a Magnet Bank és a többi bank között az az, hogy a közösségi bank lényeges szerepet vállal a közösségi célok megvalósításában, és a civil szervezetek támogatásában, amibe az ügyfeleiket is bevonják a szolgáltatásokon keresztül, így ők is nagy szerepet vállalnak ebben. Ez nagyon jól hangzik, de miről is van szó a gyakorlatban?

A Magnet Bank nemcsak magára gondol

A közösség bank kifejezés ugyebár azt jelenti, hogy a bank nagy szerepet vállal a társadalmi és közösségi célok elérésében. Ez többféle módon valósul meg a bank keretein belül. Egyrészt az ügyfelek magunk határozhatnak úgy, hogy milyen célokat támogatnak. Emellett a banki szolgáltatások is lehetőségeket kínálnak erre, mivel a bank kifejezetten így alakította ki őket. Számlavezetési díjak, bankkártyás fizetések és egyéni vállalások által segíthetünk ügyfélként.

De maga a bank is támogatja a civil szervezeteket úgy is, hogy az az ügyfeleknek nem kerül semmilyen erőfeszítésbe vagy költségbefektetésbe. Ez úgymond a Magnet Bank saját „vállalása”, ami szintén a közösségi célok megvalósulását segíti, és emellett jó példát is mutat az ügyfelek, és a többi pénzintézet számára. Ha kétségeink vannak, akkor más oldalakon, például a Hitelmindenkinek oldalán is találhatunk olyan, pártatlan cikkeket, ami ezt erősítik meg.

Milyen módon támogathatjuk a civil szervezetek a bank ügyfeleiként?

Ha úgy érezzük, mi is szeretnénk aktív és passzív módon is a közösség segítségére lenni, erre több lehetőségünk is van a bank ügyfeleiként. Egyrészt kiválaszthatunk egy általunk szimpatikusnak vagy fontosnak tartott célt, szervezetet, és egyedi adományokkal támogathatjuk őket. Ebben a bank annyiban lesz segítségünkre, hogy a számlánkról az összeget gyorsan és pontosan juttatja a bankszámlánkról a kiválasztott szervezetnek. De a szolgáltatásokon keresztül is segíthetünk.

Egyrészt a kiválasztott számlacsomag segítségével. A becsületkasszás számlavezetési díjjal ugyanis dönthetünk úgy, hogy 0-1000 forint között fizetünk, és minél nagyobb összeget vállalunk, annál nagyobb összeggel támogatunk egy kiválasztott szervezetet vagy célt. A bankkártyás fizetéseinkkel is támogatunk, mivel a bankkártyás fizetések összegének bizonyos százalékát is erre fordítja a bank. Ahogy látszik, a Magnet Bank valóban sokat tesz a tudatos nevelés és a közösségi célok elérése érdekében.