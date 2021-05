Minden, amit az inverteres hegesztőről tudni érdemes

A szakemberek és ház körüli ezermesterek legjobb barátja az inverteres hegesztő, amelyből igen széles választék áll rendelkezésre. Természetesen nincs közöttük jó vagy rossz választás, hiszen a maga kategóriájában, ideális körülmények között mindegyik tökéletes. Éppen ezért segítünk, hogy alaposan megismerni ezeket a hegesztőgépeket és megmutatjuk azt is, mi mindenre ajánlott odafigyelni a vásárlásnál.

Miről is van szó, ha inverteres hegesztőről beszélünk?

Ha röviden szeretnénk megfogalmazni, akkor egy dinamikus, rugalmasan szerkezetről beszélünk, amely a használata során a háromfázisú váltakozó áramot egyenirányítja és a hálózatinál lényegesen nagyobb frekvenciájú váltakozó árammá alakítja, amelyet egy úgynevezett ferritmagos transzformátor alakul át olyan szintre, amely a hegesztéshez éppen megfelelő. Tulajdonképpen innen is ered az inverter elnevezés, amely valójában egy félvezető elemekből felépített frekvenciaváltót jelent. Fontos tudni továbbá, hogy az inverteres szerkezetek AWI hegesztésre is alkalmasak, sőt, impulzushegesztés is végezhető a segítségükkel. Ez azért jó hír, mert más-más területeken is könnyedén helyt tudsz állni e szerkezet segítségével.

Mégis mitől annyira népszerűek ezek a szerkezetek?

Számos olyan tényező van, amelyek miatt sokkal könnyebben boldogulhatsz munka közben egy inverteres hegesztővel, mint egy hagyományos szerkezettel. Az egyik legfontosabb ilyen pozitívum, hogy könnyebben lehet vele ívet fogni. Ez az oka annak, hogy kezdőknek is sokan javasolják ezek használatát. További hatalmas pozitívum az, hogy nem történik baj, ha letapad a pálca, ugyanis ennek a gépezetnek a vezérlése leszabályozza az áramot, így nem megy kárba a munkád akkor sem, ha letapad a pálca. Emellett mivel egy jóval kisebb transzformátor is elég a működéséhez, így sokkal könnyebbek az inverteres hegesztőgépek a hagyományos társaiknál. Az átlagos gépezetek 4-8 kg között mozognak, azonban léteznek extra könnyű gépek is.

Szempontok, amelyeket érdemes figyelembe venni vásárlás során

Van néhány olyan szempont, amelyeket mindenképpen ajánlott mérlegelni vásárlás előtt annak érdekében, hogy a számunkra ideális inverteres hegesztőt találhassuk meg a széles választékban. Lényeges figyelembe venni például azt, hogy várhatóan hol fogjuk majd használni az inverteres hegesztőt, hiszen egészen már típusra van szükség akkor, ha otthon dolgozik vele az ember mintha kisipari körülmények között tevékenykedik vele. Sőt, ha komoly szakipari munkát végez valaki, akkor is más kategóriában kell keresgélni. Ha megvan a megfelelő kategória, fel kell tenni azt a kérdést is, hogy mit szeretnénk hegeszteni és milyen anyagokkal dolgozunk majd. Ez azért annyira lénygeges, mert egyáltalán nem mindegy, milyen elektródákra van szükség az elvégzendő munkákhoz. Szempontot jelentenek emellett a különböző körülmények is. Hiszen például ha valaki a magasban dolgozik a géppel, akkor érdemes vállon is hordhatót típust választani, de vannak olyan körülmények, mikor kifejezetten nagy előny az, ha extra könnyű a hegesztőgép. Nem mindegy ezeken felül az sem, hogy többször rövid ideig használod majd a gépet vagy inkább huzamosabb ideig van rá szükséged a munka elvégzéséhez. A fentiek mellett számítanak az olyan gyakorlati szempontok is, mint például a garancia vagy a szervizhálózat kérdése. Vagyis lényeges az, hogy v választott hegesztőre hány év garanciát vállal a gyártó, hiszen nem mindegy, mi történik, ha meghibásodik a szerkezet. Érdemes emellett utána járni annak is, hogy az adott márkának milyen szervizhálózata van Magyarországon. Ugyanis ha jól kiépített, akkor adott esetben nem kell majd heteket várni egy-egy alkatrészre és nem kell hosszú ideig állnia a munkának egy apró hiba miatt.

A fentiekben minden olyan lényeges tudnivalót összegyűjtöttünk, amelyek lényegesek akkor, ha inverteres hegesztőt szeretnénk vásárolni úgy, hogy megalapozott döntések alapján választjuk ki a lehető legideálisabb típust.