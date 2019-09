A babaváró hitel igencsak felkapott lett az utóbbi időben, ami nem csoda, hiszen ennyire előnyös hitelkonstrukcióval eddig még nem találkozhatott senki, aki kicsit is járatos a pénzügyek és bankok világában.

Rengeteg kérdést kaptunk az utóbbi időben, de a legtöbb arra vonatkozott, hogy vajon mire költhető a babaváró hitel. Lássuk!

A babaváró hitel, illetve támogatás azoknak a házaspároknak nyújt hatalmas segítséget, akik mostanában tervezik a családalapítást, vagy esetleg már van is gyermekük, de terveznek további csemetéket is. Ha Ti is hasonló cipőben jártok, akkor érdemes elgondolkodnotok a babaváró hitel felvételén, hiszen akár egy jobb élet kezdetét is jelentheti a számotokra. És hogy mire költhető a babaváró hitel?

Nos, emiatt fantasztikus lehetőség a babaváró hitel mindenkinek, aki jogosult rá: bármire! A babaváró hitel ugyanis gyakorlatilag egy személyi kölcsön, és mind a felvétele, mind a felhasználási feltételei megegyeznek vele. Ez azt jelenti kicsit részletesebben, hogy az igényléshez nem szükséges fedezetet felmutatni, és szabadon felhasználható a hitelösszeg, vagyis nem szükséges hitelcélt sem igazolni. Ezért kijelenthetjük, hogy arra a kérdésre, hogy „Mire költhető a babaváró hitel?”, nem lehet konkrét választ adni, hiszen költheted a leendő otthonod megvásárlására, avagy a 75%-át önerőként is felhasználhatod a lakáshiteled felvételéhez, de bővítheted, vagy felújíthatod belőle az otthonodat, vagy autót vásárolhatsz, illetve akár le is kötheted a pici nagykorúvá válásáig, hogy indulótőkét biztosíts neki a saját élete kialakításához. És hogy ne csak olyasmit mondjunk, ami a gyermekekhez köthető: akár el is utazhatsz belőle az álom úti célodhoz, tehát akár a nászutatokat is finanszírozhatod belőle!

Mint láthatod, bármire költhető a babaváró hitel; a felhasználásának csak a képzeleted szab határt! Ha családalapítás előtt állsz, ezt a lehetőséget nem szabad kihagynod, tehát tájékozódj oldalunkon, és ha kérdésed van, tedd fel nekünk megadott elérhetőségeink egyikén; szívesen segítünk!

