Mivel a válság nem gazdasági alapú, gyors lehet a visszarendeződés

Ha lesz is némi árcsökkenés az ingatlanpiacon, a veszélyhelyzet elmúltával gyorsan visszatérhetnek a jelenlegi árak. A kormány intézkedésének köszönhetően a hiteltörlesztési moratórium bevezetésével még annak sem kell piacra dobnia ingatlanát, aki most el is veszíti a munkáját.

A járvány hatására folyamatos változások érik az ingatlanpiacot, sokan tömegével bedőlt hitelesekre számítanak és árzuhanást várnak, sokan áremelkedéstől tartanak, más a helyzet a fővárosban és más vidéken. A szombathelyi helyzetről Zsigmond Balázst, az egyik helyi ingatlaniroda tulajdonosát kérdeztük. Figyelembe véve, hogy három héttel ezelőtt a prognózisok arról szóltak, hogy még mindig emelkedhetnek az árak idén, nagyon nehéz megjósolni, hogy mi várható a jövőben – hangsúlyozta a szakember. Hozzátette, ha két-három hónapnál tovább elhúzódik a veszélyhelyzet, biztosan fognak az árak csökkenni, ugyanakkor fontos tisztázni, hogy a jelenlegi válság nem gazdasági alapú, ezért egy esetleges csökkenés után is nagyon gyorsan visszaállhat a jelenlegi árszintre az ingatlanpiac. Zsigmond Balázs elmondta: a kormány a hitelek törlesztési moratóriumával hatalmas segítséget adott az embereknek, így akik esetleg most elveszítik a munkájukat, azoknak sem kell kétségbe­esve azonnal piacra dobniuk az ingatlanjaikat. Biztosan lesznek kényszereladások, de konkrétan erre várni nem érdemes. – Nem titok, hogy a vevők egy része kivár, és halasztja a vásárlást, de ennek oka zömében a felelős magatartás, és nem az, hogy olcsóbban vegyen. Mindig voltak és veszélyhelyzet nélkül is lesznek a nagy lehetőségre vágyó vevők, de véleményem szerint most komolyabb alkura nem a piac, hanem egy-egy adott eladói élethelyzet fog teret adni. Nem titok, hogy az elmúlt hetekben volt egy kis megtorpanás a piacon, jól látszik, hogy jelenleg a komoly vevők keresnek és néznek ingatlanokat. Normál esetben egy ingatlanvásárlás sok személyes találkozóból áll, az elmúlt hetekben azonban mi is azon dolgoztunk és dolgozunk tovább, hogy mindenki számára biztonságosan tudjunk megszervezni egy-egy lakásmegtekintést, amelyet zömében most online kezdünk. Az elmúlt pár nap már jól mutatja, hogy rugalmasan alkalmazkodnak az ügyfelek a kialakult helyzethez. Az élet nem állt meg, a vásárlások mennek tovább, és szerencsére sok üres, kulcsos lakást értékesítünk, ahol – minimális személyes találkozó mellett – biztonságosan meg tudja nézni az ügyfél az ingatlant – fogalmazott a szakember.