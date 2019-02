NAV: egyéni vállalkozóknak is adóbevallási tervezet

Újdonság, hogy a magánszemélyeken túl – az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélyekhez és az őstermelőkhöz hasonlóan – már az egyéni vállalkozók részére is készül adóbevallási tervezet, amelynek felhasználásával teljesíthetik bevallási kötelezettségüket.

Az egyéni vállalkozóknak azonban az adott tevékenységből származó jövedelemmel, illetve az adóhatósági nyilvántartásokban nem szereplő adatokkal ki kell egészíteniük a tervezetet a beküldés előtt – tudtuk meg Petkovits Anikótól, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vas Megyei Adó- és Vámigazgatóságának sajtóreferensétől.

Tavaly valamivel több, mint 10 ezer személyi jövedelemadó-bevallás érkezett be Vas megyében egyéni vállalkozóktól, így az idén körülbelül ennyivel fog emelkedni megyénkben a NAV által elkészített tervezetek száma. A megyében csaknem 14 ezer egyéni vállalkozó van, de a tervezet készítése alól kiesnek azok a kata szerint adózó egyéni vállalkozók, akik nem szereztek bevallási kötelezettség alá eső jövedelmet.

Ha azonban az adózó nem áfaköteles, mezőgazdasági őstermelő vagy egyéni vállalkozó, és a tervezettel egyetért, további teendője nincs.

A NAV által összeállított adóbevallási tervezet március 15-étől elérhető a NAV honlapjáról, illetve a kormányzati portálról egyaránt. A tervezetet legegyszerűbben elektronikus úton egészítheti ki, módosíthatja az adózó ügyfélkapun keresztül, de természetesen kinyomtatva postán vagy az ügyfélszolgálatok valamelyikén személyesen is eljuttathatja a NAV-hoz. Petkovits Anikó felhívta a figyelmet, hogy ha az adóbevallási tervezet adatait az online felületen kiegészítettük, akkor a módosított adatokkal a bevallást jóvá kell hagyni. Ha a beküldés elmarad, akkor május 20-ával az eredeti – kiegészítés nélküli – tervezet válik az adózó személyi jövedelemadó-bevallásává, ha addig nem nyújtott be az adóhatóság közreműködése nélkül elkészített bevallást.

Magánszemélynél módosításra lehet szükség, ha szerzett olyan jövedelmet, ami nem kifizetőtől származik, ha munkáltatójánál nem (vagy nem teljeskörűen) érvényesítette a neki járó adókedvezményt; például: családi kedvezmény, első házasok kedvezménye, súlyos fogyatékosság kedvezménye. ­Visszaigényelhető adó esetén meg kell adni a bankszámlaszámot vagy postacímet – attól függően, hogy az illető miként szeretné megkapni az összeget. A visszautalásra vonatkozó adatok megadása után az adóbevallási tervezetet jóvá is kell hagyni. Ebben az esetben a NAV az adót a tervezet jóváhagyásától számított 30 napon belül utalja ki a megadott postacímre vagy számlaszámra. A hibák jelentős része is abból fakad, hogy az adózók elfelejtik a kedvezményeket jelölni, illetve a rendelkezéseket megtenni.

Az szja-bevallási és -befizetési határidő egységesen, valamennyi adózóra vonatkozóan május 20. Az egyéni vállalkozók személyi jövedelemadó-bevallásának határideje is megváltozott, 2019-től mindenkire egységesen május 20-a az irányadó. Az szja 1+1 százalékáról is május 20-áig rendelkezhetnek a felajánlók. Az adó 1+1 százalékáról az a magánszemély se felejtsen el rendelkezni, akinek a bevallási tervezettel nincs teendője. Ez nem érinti a kata vagy eva szerint adózó vállalkozókat, számukra továbbra is február 25-e a nyilatkozat, illetve a bevallás határideje.