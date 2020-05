Nem lesz idén rekordtermés Vasban – Sok növény idei termésátlagát inkább meg sem saccolják

A szeszélyes időjárás nem tett jót a növényeknek, rekordtermések nem várhatók az idén. A kártevők és a betegségek viszont – a megfelelő védekezésnek köszönhetően – most nem tizedelik a növényeket.

– A hatalmas szárazság után beköszöntött az esős idő, ez kedvez a gomba terjedésének – mondta el Rozmán Róbert gazdálkodó. Földjein szerencsére mindenhol végeztek a védekezési munkákkal az eső előtt, így nem számít emiatt különösebb problémára.

Jelenleg a búza kalászvédelme zajlik, a kukoricán a sarabolás kezdődik a jövő héten, és műtrágyáznak is hamarosan. Tesznek a fuzárium ellen is. Ez a gabonafélék egyik legsúlyosabb betegsége.

A kukorica vetése jól sikerült, sokkal rosszabbra számítottak, hiszen akkor még száraz volt a talaj. Ez a növény a meleget szereti, de ezt a hűvöset még elviseli. Az eső most kielégítő volt, a kukoricának majd később lesz nagy mennyiségű csapadékra szüksége, július végén, augusztus elején.

Az év első felének szárazsága viszont okozott maradandó károkat, ezen a májusi csapadék sem segített már. Sok növény idei termésátlagát inkább meg sem saccolják. Lesznek még az idén óriási negatív meglepetések – fogalmazott a szakember.

A repcét 4-5 hét múlva kezdik aratni. Ennek a növénynek hatalmas regenerálódási képessége van, az idén a szokásos 3,5–5 tonna helyett hektáronként legfeljebb három tonnára számítanak. Ez nagyon sok kiesés, a legtöbb gazda önköltséggel jön majd ki belőle. De ahol kavicsosabb a talaj, és emiatt szárazabb a föld, vagy nagyobb vadkárok voltak, ott még veszteség is lehet. Az őszi növények ezeken a helyeken van, ahol kilencven százalékban is kipusztultak. Ezek a gabonák szeretik ezt a hűvös, csapadékos időjárást, ahol kisült a növény, ott ez már későn érkezett. Az árpa pont a bokrosodásnál nem jutott elég vízhez, az már biztos, hogy nem alakul jól a szezonja.

A megyében a legtöbb helyen 20 vagy akár 30 milliméter eső is esett, de Szelestén csak 14 – számolt be Rozmán Róbert. Ez éppen elég most. A problémát nem oldotta meg, de a túlélést biztosította. Tud fejlődni a növény, nem lesz koraérett.

Ha a hét további részében még érkezik csapadék, és két hét múlva újra jön egy nagyobb eső, akkor van esély rá, hogy legalább rendesen kitelnek a szemek. Emiatt tehát még sok a kérdőjel az idei terméssel kapcsolatban.

Az enyhe tél ellenére viszont náluk kontroll alatt tudták tartani a kártevőket, egyáltalán nem extrém a helyzet. Jellemző az idén a vetésfehérítő, jelentős károkat okozott a gabonatáblákon ott, ahol nem figyeltek eléggé oda. A lárva ugyanis pillanatok alatt támad. Nevét onnan kapta, hogy ilyenkor a levelek teljesen kifehérednek a kártevők rágcsálásának köszönhetően. Ahol viszont szakértő szemek figyelnek, elkerülhető a nagyobb baj.