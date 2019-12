Sertéspestis: bővült a fertőzött terület

A korábban fertőzötté vált Pest megyei zárt vadaskert közvetlen közelében igazolta az afrikai sertéspestis (ASP) jelenlétét a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma a napokban. A vírust két elhullott vaddisznóból mutatta ki a hatóság.

Pest megyében korábban kizárólag egy zárt vadaskertben találtak fertőzött állatokat a szakemberek, ahova feltételezhetően emberi közvetítéssel jutott el a vírus.

A betegség megjelenésekor az országos főállatorvos a vadaskert vaddisznó-állományának felszámolása mellett a környező, fertőzöttnek nyilvánított területen is elrendelte az állatok fokozott kilövését és a tetemek aktív keresését – írja az MTI.

A tájékoztatás szerint nemrég a Nébih diagnosztikai laboratóriuma két, a vadaskert közelében elhullottan talált vaddisznó mintájából is kimutatta az afrikai sertéspestist. A vírus zárt vadaskerten kívüli, szabad területen való megjelenése miatt az országos főállatorvos a fertőzött és a magas kockázatú terület bővítése mellett döntött.

Az intézkedés Fejér megye 11, míg Komárom-Esztergom megye 10 vadgazdálkodási egységének teljes területét érinti. A vadgazdálkodási egységek aktuális kockázati besorolásáról a Nébih weboldalán tájékozódhatnak az érintettek. Ebből kiderül, megyénkben még nem volt szükség intézkedésre, de a védőkörzet már Győr-Moson-Sopron és Veszprém megyét is érinti.

A Nébih hangsúlyozta, hogy az erdő lezárására a fertőzött területeken sem kerül sor, a turistaútvonalak továbbra is látogathatóak. Néhány alapvető szabályt azonban a kirándulóknak is be kell tartaniuk a járvány terjedésének megelőzése érdekében. A legfontosabbak, hogy a látogatók ne hagyjanak élelmiszer-hulladékot az erdőkben, valamint a cipőket, bakancsokat alaposan tisztítsák, lehetőség szerint mossák le a kirándulás után – hívta fel a figyelmet az élelmiszerlánc-biztonsági hivatal.

Az ügyben megkerestük Gagyi Istvánt, a megyei vadászkamara és a Vasi Vadgazdálkodók Védegyletének elnökét. Megtudtuk, hazánkban nagyon régen fordult elő hasonló járvány, Vas megye akkor nem volt érintett. Most viszont itt is készülni kell a betegségre.

A sertéspestis már „átjött” a Duna vonalán, így könnyebben terjed nyugat felé. A vaddisznók nagy területet képesek bejárni, hajtás, vadászat esetén még nagyobb a mozgás, könnyen viszik magukkal a kórokozókat. A kirándulók, kutyák és madarak is tovább terjeszthetik a járványt. A beteg, elhullott állatokat már nálunk is figyelik a vadászok, ha az elhullás gyanúra ad okot, mintát is vesznek.

A betegség egyébként emberre egyáltalán nem jelent veszélyt, senkinek nem kell lemondania az erdőjárásról, vagy a disznóhús fogyasztásáról emiatt. A vírus csak a vaddisznót és a házisertést támadja meg.

Közérdek, hogy hamar kiderüljön, ha felbukkan a betegség megyénkben is, ezért arra kérik a kirándulókat, aki elhullottvaddisznó-tetemet lát az erdőben, az azonnal értesítse a Nébih-et az ingyenesen hívható zöldszámon (06-80/263-244), a helyi illetékes vadásztársaságot, vagy tegyen bejelentést a jegyzőnél, esetleg, ha más lehetőség nincs, a rendőrségen, onnan majd értesítik a megfelelő szerveket – mondta Gagyi István.