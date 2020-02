Személyi kölcsön felvételéhez szükséges alapinformációk

A személyi kölcsön az egyik legkeresettebb konstrukció, ami nem véletlen, hiszen számos előnnyel rendelkezik. Az alábbiakban a hiteltermékről, az igénylésének folyamatáról, illetve a hozzá szükséges dokumentumokról lesz szó.

A személyi kölcsönök egyik legnagyobb előnye, hogy az igénylésük rendkívül gyors. Néhány éve még akár két hetet is várni kellett a folyósításra, amihez képest manapság akad olyan konstrukció is, amit egy órán belül folyósítanak a feltételek teljesítése mellett. Az átlag azonban a 2-3 nap, ám még így is kifejezetten gyorsnak mondható a korábbiakhoz képest, bár tény, hogy ez csupán a hitelbírálati időre vonatkozik, a szükséges dokumentáció beszerzésére nem.

A kamatok tekintetében a személyi kölcsön nagyjából középen helyezkedik el a hiteltermékek listáján, hiszen lényegesen kedvezőbb, mint egy hitelkártya, aminél a 40% körüli THM az átlagos, viszont valamivel magasabb ez az érték egy jelzáloghitelhez képest, aminél az 5% alatti THM is előfordul. Az átlagos személyi kölcsön kicsivel 10% feletti THM értékekkel dolgozik, de lehet találni olyat is, aminél ez – bizonyos feltételek teljesülése esetén – 7% alatti THM is elérhető.

A felvehető hitelösszeg változó, hiszen banktól függ, hogy mennyit adnak meg minimum-, illetve maximumértéknek a saját személyi kölcsön konstrukcióikhoz, de összesítve 30-40.000 forinttól egészen 10.000.000 forintig bármilyen hitelösszeg fellelhető. A futamidő viszont szinte egységes minden banknál, így személyi kölcsönt féltől nyolc évig terjedő időtartamra lehet igényelni, de van kivétel is: ez esetben kilenc év a maximális futamidő.

A dokumentumok listája azonban nem hosszú, hiszen mindössze kettőre van szükség a személyi kölcsön igénylésének elindításához. Az egyik a munkáltatói igazolás, amit minden esetben a bank által adott formanyomtatványt kitöltve kell elkészíttetni az igénylő munkahelyén. Szerencsére ehhez sincs szükség a bankfiók felkeresésére, mivel a bankok weboldaláról letölthető a szükséges nyomtatvány, amit ki kell tölteni, majd bélyegzővel ellátni, és máris megfelel a bank előírásainak.

A másik dokumentum a bankszámlakivonat, amit a számlavezető bankfiókban lehet igényelni – ebben az esetben sajnos nem kerülhető el a személyes megjelenés. Ha azonban a számlavezető bankunknál szeretnénk hitelt felvenni, akkor ezt egy füst alatt letudhatjuk. Fontos, hogy arról a számláról készüljön a kivonat, amelyikre a jövedelem érkezik. A legtöbb pénzintézet három hónapra vonatkozó bankszámlakivonatot kér, de természetesen más is lehetséges, ezért minden igénylés előtt utána kell nézni, hogy az adott hitelkonstrukciónak mekkora a kivonatigénye.

Nyugdíjasként szükség lehet bankszámlakivonatra, amire a nyugdíj érkezik, illetve nyugdíjszelvényre, ha postán érkezik, valamint NYUFIG igazolásra, vagy nyugdíjtörzslapra.

A fenti dokumentumok birtokában már csak a feltételekkel kell tisztában lenni, és ha ezek is teljesülnek, nincs akadálya egy személyi kölcsön felvételének. Az alapfeltételek a legtöbb banknál megegyeznek, ám akadnak minimális eltérések is. A 18. életév betöltése mindenhol kötelező, ám akad olyan pénzintézet, ahol ez 21 év, illetve olyan is, ami megelégszik a 18-cal is, ám egy legalább 21 éves társigénylőt is kér az ügylethez. A személyazonosító okmányok megléte szintén alapfeltétel, vagyis személyi igazolvány, jogosítvány, illetve útlevél szükséges a személyi kölcsön felvételéhez. Ezen kívül érvényes, magyarországi, bejelentett lakcímet is kérnek, amit a lakcímkártyával igazolni is kell, valamint az adóazonosító jelet is be kell mutatni. További feltétel egyes bankoknál a telefonos elérhetőség, ami régebben csak vezetékes telefon lehetett, manapság azonban már a mobiltelefon-előfizetést is elfogadják, valamint befizetett közüzemi számlákat is kérhetnek, de ez egyre ritkább, ami nem is csoda, tekintve, hogy saját névre kellene szólnia, amivel az albérletben élőket eleve kizárnák az igénylők köréből.

A következők a vállalkozókra vonatkoznak, így az alkalmazotti jogviszonnyal rendelkezők ezt a bekezdést nyugodtan átugorhatják, hiszen nekik nem kell majd további dokumentumokat beszerezniük a személyi kölcsön igényléséhez. Ha a jövedelem vállalkozásból származik, akkor a bank vállalkozói igazolványt, NAV jövedelemigazolást és a köztartozás-mentességről szóló igazolást kér, mivel munkáltatói igazolást csak alkalmazottak kaphatnak. A számlakivonat igénye bankfüggő, ennek minden esetben utána kell nézni az adott pénzintézetnél.

A legfrissebbnek számító fejlesztés a személyi kölcsönök esetében az online igénylés lehetősége, vagyis nincs szükség másra (a fent említett dokumentumokon kívül), mint egy internetelérésre alkalmas eszközre, és nagyjából negyed óra alatt végig is lehet menni az igénylési folyamaton, amit a hitelbírálat, majd – pozitív eredmény esetén – a folyósítás követ. Létezik olyan pénzintézet is, amelyik dokumentumokat sem kér a saját ügyfeleitől, és ha mindent rendben talál, akkor egy órán belül megjelenik az igénylő számláján a hitelösszeg.

Fontos az igénylés leadása előtt alaposan tájékozódni a személyi kölcsönök kondícióiról, hiszen szembetűnő különbségeket lehet felfedezni. Az egyszerű összehasonlításhoz pedig érdemes felkeresni a akolcson.hu címen elérhető weboldalt, ahol a bankok legjobb ajánlatai, illetve azok főbb tulajdonságai és feltételei táblázatba foglalva tekinthetőek meg, sőt, az igénylés is elindítható néhány kattintással.