Szja: szerdáig vallani kell – Van, amit nem lehet elektronikusan intézni

Általában azok keresik fel személyesen a NAV-ot, akiknek nincs ügyfélkapujuk, külföldön dolgoznak vagy kérdésük van. Az szja-bevallás határideje nem változott, az továbbra is május 20.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Petőfi utcai székháza előtt mostanában gyakran látni utcán sorban álló embereket, ez azonban nem azt jelenti, hogy rengeteg az ügyfél, sokkal inkább az óvintézkedésekhez van köze – tudtuk meg Petkovits Anikó sajtóreferenstől, akit erről és a most aktuális adóbevallásról kérdeztünk.

A veszélyhelyzet kihirdetése óta kevesebben keresik fel személyesen az adóhivatalt. Akadnak néhányan, akik még mindig nem tudják, hogy a NAV automatikusan elkészíti a tervezetüket, vagy nincsenek tisztában azzal, hogy kérdéseikre a 1819-es információs vonalon is választ kaphatnak, a többségnek azonban jó oka van, hogy személyesen jelenjen meg.

A személyesen megjelenő ügyfelek jó részének nincsen ügyfélkapus elérhetősége, így nem tudják megnézni a tervezetüket. Vannak aztán azok, akiknek a kiküldött tervezettel kapcsolatban van kérdésük, vagy módosítást szeretnének. Sokan azért keresik fel az adóhivatalt, mert volt olyan jövedelmük, amely nem munkáltatótól származott, így a tervezetbe sem került be, ilyen lehet például ingatlan bérbeadása vagy eladása.

Akadnak, akik azért jönnek, mert nem jelezték a munkáltatónak, hogy milyen kedvezményekre jogosultak, így azokat most egyben szeretnék érvényesíteni, és sokan jönnek a külföldi jövedelemigazolás miatt is, azt ugyanis nem lehet elektronikusan intézni, igaz, most a járványhelyzet miatt személyesen sem, ezért az aláírt, kitöltött nyomtatványokat egy, a földszinten elhelyezett gyűjtőládába kell beledobni, vagy postán kell elküldeni. A sajtóreferens hangsúlyozta: akinek nem volt magyarországi jövedelme, annak nem kell nullás bevallást kitöltenie, elég, ha a kérelemre tesz egy nyilatkozatot, sokan azonban megfeledkeznek arról, ha például egy-két hónapig be voltak jelentve munkanélküliként és álláskeresési támogatást kaptak – az is bevallásköteles jövedelem.

A NAV azt kéri az ügyfelektől, hogy elsősorban elektronikusan intézzék ügyeiket, vagy hívják a 1819-es telefonszámot, amennyiben pedig ragaszkodnak a személyes ügyintézéshez, a NAV honlapján foglaljanak időpontot, ezzel jelentősen lerövidíthető a várakozási idő. Petkovits Anikó felhívta a figyelmet arra, hogy a személyi jövedelemadó (szja) bevallása és az adó megfizetésének határideje magánszemélyek esetében nem változott, az továbbra is május 20-a, ugyanígy az 1+1 százalékról is szerdáig lehet rendelkezni.

Azoknak, akik a tervezet adataival egyetértenek, és nem kell azt kiegészíteniük egyéb olyan adattal, ami az adókötelezettséget érinti, nem kell tenniük semmit – az egyéni vállalkozókat, az áfás magánszemélyeket és a mezőgazdasági őstermelőket kivéve –, ugyanis a tervezetből május 20-án automatikusan bevallás lesz, ha önállóan nem nyújtanak be szja-bevallást.

Visszatérve az utcán álló sorra, azért, hogy ne zárt térben várakozzanak az emberek, a biztonsági szolgálat annyi embert enged be az épületbe, ahány ügyintézői ablak nyitva van. A rendszer rugalmas, például a családtagok mozoghatnak együtt, sőt egy családi adókedvezménynél célszerű is, ha a házaspárok együtt érkeznek. Az óvintézkedések közé tartozik az is, hogy az ügyfelektől szájmaszk viselését kérik. A pultokat, a sorszámnyomtatót, folyamatosan fertőtlenítik.

Az adóhivatal nyitva tartása a járványhelyzetre és az adóbevallás közelgő határidejére való tekintettel is változott. Május 20-áig mindennap 8.30-tól 16 óráig tartanak nyitva.