Szombathelyen is Rád várnak a Bestmixer iskola képzései!

Manapság egyre több fiatal keres olyan tanfolyamot, amivel rövid idő alatt olyan szakmát szerezhet, amivel el is tud helyezkedni és jól is tud keresni. Te is ezen gondolkozol? Akkor válaszd a népszerű barista, vagy mixer tanfolyamot a Bestmixer iskolánál. Nem kell Budapestre utaznod egy színvonalas oktatásért, hiszen nálunk egész évben, folyamatosan indulnak tanfolyamok szombathelyi helyszínnel!

Mixer tanfolyam Szombathely

A szombathelyi mixer tanfolyamon megtanulod a koktélkészítés mesterségét, és az alapoktól kezdve akár a professzionális szintig eljuthatsz. Ez egy olyan szakma, amiben soha nincs megállás, mindig tudod fejleszteni magad, hiszen a trendek változása megköveteli, hogy folyamatosan újabb italok jelenlenek meg. Éppen ezért a standard koktélokon kívül azt is megtanítjuk a hallgatóinknak, hogyan tudnak egyedi italokat alkotni, hogyan legyenek kreatívak, és nem utolsó sorban, szeressék a szakmájukat. Az oktatás kis létszámú csoportokban zajlik, ami azért nagyon jó, mert mindenki elkészít minden egyes italt, hiszen a lényeg az, hogy minél többet tudj gyakorolni. Az alapfokú mixer tanfolyam után választhatsz haladó mixer vagy profi mixer tanfolyamot is, ahol különleges alapanyagokkal, prémium italokkal is kísérletezhetsz. Barista tanfolyam Szombathely

A barista szakma mostanság fénykorát éli, és egyre nagyobb az elvárás mind a kávézók tulajdonosai, mind a vendégek részéről. Már nem menő az, amit 15 évvel ezelőtt az volt, most már egy kávéházban pontosan kell tudni, mitől lesz igazán tökéletes egy Cappuccino, mi az a Latte Macchiato, vagy éppen a Lungo. A szombathelyi barista tanfolyamon 100 % gyakorlati oktatást kapsz. Megtanulod elkészíteni a tej nélküli, majd a tejes kávéitalokat, a kávégépek, őrlők helyes beállítását, hogy mi a különbség a tejhab és a tejkrém között, és nem utolsó sorban azt is, mik az elvárások egy baristával szemben, illetve hogyan lehet hatékonyan csapatban együtt dolgozni egy kávézóban. Ha rövid idő alatt szeretnél egy menő szakmát magadnak, akkor a barista tanfolyam a legjobb választás, hiszen mindössze 3 hét alatt elvégezhető. A különböző öntéstechnikák elsajátításával el tudod kápráztatni a vendégeidet, ezt pedig a Latte Art tanfolyamon tanulhatod meg. Ha szeretnél profi bármixer vagy barista lenni akkor gyere el a szombathelyi Bestmixer iskolába!

Cím: Szombathely Rákóczi Ferenc u.1. 1055 Budapest, Nagy Ignác u. 19/A. [email protected] +36 20 612 1000 | 06 1 215 0574 Adószám: 23797819-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-978343

KSH szám: 23797819-8532-113-01