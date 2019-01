Tartós tej és kakaópor – A bevétel egy részét egészségügyi célokra fordítják

Az üdítők, a cukrozott kakaóporok és a dohánytermékek adómértéke nő, a tartós tejé csökken.

Általánosan 20 százalékkal emelkedik a népegészségügyi termékadó (neta) január 1-jétől az egészségi kockázatot jelentő ételek és italok esetében, emellett az adóköteles italok körébe tartozik új évtől a gyümölcspárlat, a pálinka és a gyógynövényes italok is – közölte a Pénzügyminisztérium (PM). A tájékoztatás szerint január 1-jétől nő az üdítőital, a szörp, az energiaital, a cukrozott kakaópor, az előrecsomagolt cukrozott készítmény, a sós snack, az ételízesítő, az ízesített sör, az alkoholos frissítő és a gyümölcsíz adómértéke. Az elfogadott jogszabály-módosítással az üdítőitalok adómértéke literenként 7 forintról 15 forintra nő.

Az egyik legújabb hatásvizsgálat szerint a termékadóból származó összes bevétel csupán 9 százaléka ered az adóköteles üdítőitalok után fizetendő netából, ezzel szemben az adóköteles termékek kereskedelmi összforgalmából az adóköteles üdítőitalok mennyiségi részesedése a legnagyobb, 65 százalékot tesz ki. A termékadó szorosan kapcsolódik a kormány adópolitikájához, és illeszkedik a kormányzati népegészségügyi törekvésekhez is. A neta egyik célja az egészségi kockázatot jelentő termékek körének szűkítése, fogyasztásuk és előállításuk visszaszorítása és az élelmiszerpiac kínálatának kedvező irányba mozdítása. Az egészségi kockázatot jelentő termékek forgalmazásából származó bevétel egy részét egészségügyi, népegészségügyi célokra fordítják.

Az uniós irányelvben foglalt követelményeknek való megfelelés érdekében Magyarországnak emelnie kell a cigaretta jövedéki adóját. A piaci sokkhatás és a feketepiac élénkülésének elkerülése érdekében ezt három lépcsőben valósítják meg. Szeptember 1-jén már volt egy árnövekedés, január 1-jétől pedig a cigaretta jövedéki adómértéke 18 200 forint ezerdarabonként és a kiskereskedelmi eladási ár 24 százaléka, de legalább 31 200 forint ezerdarabonként. A PM korábbi tájékoztatása szerint a három lépcső egyenként 30-40 forintos dobozonkénti drágulást okoz.

Január 1-jétől 18 százalékról 5 százalékra mérséklődik az ESL (hosszabban eltartható) és az UHT (ultrapasztőrözött) tejek forgalmi adója az elfogadott jogszabály szerint – tájékoztatott az Agrárminisztérium (AM). Az agrártárca korábban azt is közölte, hogy az intézkedéstől a kereslet és a fogyasztás növekedését, valamint az ágazat fehéredését és az importált tejek visszaszorulását várja. Az AM szerint az áfacsökkentés mintegy száz magyar tejipari vállalkozás versenyképességét erősíti bel- és külföldön. A minisztérium szerint a mérséklés a fogyasztók számára a jó minőségű magyar tejhez való hozzáférés mellett megtakarítást is jelent. Egy átlagos négyfős magyar család mintegy 45 ezer forintot fordít évente tejre, az intézkedés számukra mintegy 6-7 ezer forint megtakarítást eredményezhet. Az áruházláncok, a törvénnyel összhangban, az áfacsökkentést teljes mértékben átadják a vásárlóknak: január 2-ától olcsóbban juthatnak a termékekhez.

