Valóban tartós probléma állást találni Vas megyében?

Vegyes képet mutat a tartós munkanélküliség a Vas megyei városokban. Van, ahol jelentős csökkenés látszik egy- és tízéves összevetésben is, és van, ahol stagnál ez a munkaügyi mutató. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb statisztikáit néztük át.

Nőtt is és csökkent is a tartósan állást keresők száma Szombathelyen és Vas megyében – ez látszik a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb, a 2018-as év utolsó napjait mutató adataiból.

Szombathelyen és Vas megye egészében is több lett éves szinten a legalább 365 napja állást keresők száma. A megyeszékhelyen 351, a megyében 1095 tartós álláskeresőt tartottak nyilván. Egy évvel korábban Szombathelyen 319, Vas megye egészében 1061 volt a legalább egy éve regisztrált munkanélküliek száma. Tízéves összevetésben mindkét mutató pozitív: Szombathelyen 452, a megyében összesen 1607 tartós álláskereső szerepelt a regisztrált munkanélküliek között 2008 utolsó napjaiban – látható a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatsoraiban.

A megyei és a szombathelyi adatokhoz hasonló még Csepregé. Tíz éve 24, 2018. végén 18 tartósan állást kereső helyit tartottak nyilván, 2017. végén viszont 13-at.

Két városban egy- és tízéves összehasonlításban is emelkedés látszik: Répcelakon és Vépen. Répcelakon a tavalyi záró adatsorban 11 tartós munkanélküli szerepelt, egy évvel korábban nyolc, tíz évvel korábban tíz volt ez a szám. Vépen a legfrissebb adatsorban 23 tartós munkanélküli szerepel, egy évvel korábban 19, tíz évvel korábban 22 volt. Hasonló a büki mutató: ott tíz éve 12, 2018. végén 15, egy évvel korábban pedig 16 tartósan állást kereső helyi van a nyilvántartásban.

A legjelentősebb javulás egész Vas megyében Jánosházáé, ahol a legfrissebb adatsor hét tartós álláskeresőt jelez. Egy évvel korábban kilenc, 2008 végén pedig 27 volt ez a szám a városban. Kőszegen és Szentgotthárdon is jelentős a javulás, és Celldömölkön hasonló a helyzet. Közben Őriszentpéteren vegyes a kép: tíz éve még hét tartós munkakereső volt, tavaly és 2017 végén pedig három-három. Sárváron hetvenről 49-re, aztán 42-re csökkent a tartós álláskeresők száma a vizsgált években. Stagnálás látszik még tízéves összevetésben is Körmenden és Vasváron harminc körüli a tartósan állást keresők száma: tíz éve és a frissebb adatsorokban is.