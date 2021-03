Vas megyében mintegy kétezer ingatlant találunk a márciusi kínálatban

A szigorítások miatt időlegesen visszaesett kissé a forgalom a lakáspiacon, de a szakértő szerint ennek nem lesz komoly hatása, sőt a bejelentett kedvezményeknek köszönhetően évente akár 30-35 ezer új lakás is megépülhet.

A járvány harmadik hulláma miatt március elején elrendelt szigorítások országos szinten azonnal hatást gyakoroltak a lakáspiaci keresletre. Az országban eladásra hirdetett lakások és családi házak iránt érdeklődők száma 20-30 százalékkal csökkent a bejelentések után február végéhez képest – derül ki az ingatlan. com elemzéséből, amely az ingatlanpiaci kereslet és kínálat alakulását vizsgálta.

Vas megyében a járványügyi korlátozások bejelentése több mint 40 százalékkal vetette vissza a használt lakások iránti érdeklődéseket. A március 8-án kezdődő héten azonban a kereslet megkezdte a felzárkózást. Balogh László, a portál vezető gazdasági szakértője elmondta, a szigorítások miatt bekövetkezett visszaesés átmenetinek tekinthető és várhatóan nem befolyásolja jelentősen a lakáspiac teljesítményét, főleg, hogy az állami lakásprogram idei bővítése – a többi között a kedvezményes lakásépítési áfa, a csokos lakások illetékmentessége – élénkíti majd a piacot. Az ötszázalékos áfakulcs bevezetéséről szóló tavaly szeptemberi bejelentés előtt kevesebb mint 5700 új lakás volt az ingatlanhirdetési oldal kínálatában, míg idén márciusban már több mint 6800 ingatlan szerepelt a palettán, ez egyébként a tavaly márciusi szinthez képest 23 százalékos bővülést jelent. Az újlakásépítéseknek további lendületet adhat egy rendeletmódosítás is, amely szerint 2021. június 30-a helyett 2022. június 30-án lépnek életbe a szigorúbb lakásenergetikai szabályok. Ennek köszönhetően a családi házak egy része akár olcsóbban is megépülhet az új határidőig, ami az árakra is kedvező hatást gyakorolhat.

Az új lakások kínálatának növekedése mellett a kereslet élénkülése is jelentős. Idén majdnem háromszor annyi érdeklődés érkezett új lakóingatlanokra, mint egy évvel korábban. A keresleti oldal felfutása leginkább a családi, iker- és sorházaknak köszönhető, mivel 2021 az első olyan év, amikor több érdeklődés érkezett új építésű házakra, mint társasházi lakásokra. A családi házak népszerűségéhez nagyban hozzájárul – a már említett extra családtámogatás mellett – a koronavírus-járvány miatti karanténhatás is, egyre többen szeretnének ugyanis kertet vagy udvart is új otthonukhoz. Az újlakáspiac keresleti és kínálati oldala a következő néhány évben aktív maradhat, ugyanis csak azokat az új lakóingatlanokat lehet 2026 végéig kedvezményes áfával értékesíteni, amelyek 2022 végéig építési engedélyt kaptak. Az otthonteremtési támogatásokkal együtt ez azt eredményezheti, hogy a 2020-as évek közepére évente akár 30-35 ezer új lakás is megépülhet.

A szakértő kiemelte, a lakáspiac egészének, ezen belül Vas megyének is van egy alapvető motorja, amely válságidőszakokban is támaszt ad mind a keresletnek, mind a kínálatnak, ugyanis a családi helyzet változása, például a gyermekszületések vagy a párok összeköltözése miatt sokan eladják a meglévő ingatlanukat és nagyobbat keresnek.

A portál összeállítása szerint Vas megyében majdnem kétezer lakóingatlan várt gazdára március közepén. A legnagyobb kínálattal rendelkező településeken az eladó használt lakóingatlanok medián négyzetméterára 221–460 ezer forint volt. Szombathelyen voltak a legmagasabbak az árak, amelyek 460 ezer forintra rúgtak, Szentgotthárdon, Sárváron, Körmenden és Csepregen pedig 221–373 ezer forintba került egy négyzetméter.

Kiemelt képünkön: Ez az első olyan év, amikor a házak iránti kereslet meghaladja a lakások iránti érdeklődést