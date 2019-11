Vonzók a külpiacok a magyar e-kereskedők számára

A hazai e-kereskedelem igazi sikertörténetet ír, sok kereskedő mégis a külpiacokban látja a hosszútávú fennmaradás kulcsát. Mi a magyarázata annak, hogy a csehek mellett a magyar webáruházak terjeszkedő kedve a legnagyobb?

A magyar e-kereskedelem kifejezetten fejnehéz – mondja az egyik budapesti marketing ügynökség munkatársa. A tíz legnagyobb szereplő hozzávetőlegesen a piac 35 százalékát uralja, ráadásul a másodvonalbeli szereplők is igen szép szeletet hasítanak ki a tortából. Mindez azt jelenti, hogy a kicsiknek igen kevés jut, ami a dinamikusan fejlődő szektorban ma még elég a fennmaradáshoz, de ők is növekedési kényszerben vannak, ha meg szeretnék őrizni a piaci részesedésüket – akármilyen kicsi is az.

Talán épp a legkisebb e-kereskedők azok, akiknek minden elemmel meg kell küzdeniük az életben maradásért. Ott vannak természetesen a tőkeerős piaci szereplők, mint az Extreme Digital, az eMAG, a MediaMarkt, az Alza, a Mall, az Euronics… És persze ott vannak a legnagyobb globális szereplők, akik a hazai online forgalom mintegy felével rendelkeznek.

Persze a saját bőrükön elsősorban Magyarország vezető e-kereskedőinek szorítását érzik. A legnagyobb hazai webshopok gyakorlatilag állandósították a leárazás kampányaikat, egymást érik az őrült hetek, az ármészárlás kampányok és az eMágiák… A kis szereplők természetesen nem képesek versenybe szállni, sőt, valójában a közepes méretekkel rendelkező szereplők sem tudják finanszírozni a saját leárazáskampányaikat megfelelő gyártói és beszállítói támogatások nélkül. Ha mégis megteszik, a saját profitrátájukat kockáztatják, ugyanis egy nem jól tervezett kampány akár a szolgáltatásfejlesztésüket is parkolópályára teheti.

Marketingesek szerint részben a fenti jelenséggel magyarázható, hogy egyre több hazai e-kereskedőt foglalkoztat a külföldi piacnyitás gondolata. Noha maga a vállalkozó kedv megvan, egyelőre kifejezetten kevés sikeres példát láthatunk hazai e-kereskedőktől. Ez azonban hamarosan megváltozhat, hiszen a folyamatosan fejlődő magyar e-kereskedelem jó táptalajt teremthet a további fejlődéshez; megfelelő exportterv, ügyes marketing és megbízható logisztikai szolgáltatások birtokában a hazai e-kereskedőknek van keresnivalója a szomszédos országokban.

Még ma is Szlovákia tekinthető a legnépszerűbb célpiacnak, amit elsősorban Budapest viszonylagos közelsége indokol. Ennek ellenére túlzás lenne azt állítani, hogy Dunát lehet rekeszteni a Szlovákiában ténykedő magyar e-kereskedőkkel. Az Extreme Digital edigital.sk webáruháza képes volt piaci részesedésre szert tenni, de egyelőre kevés követője akadt az északi szomszédunknál. Sokak szerint Szlovákia és Románia mellett a jugoszláv utódállamok, elsősorban Horvátország és Szlovénia kerülhet a kereskedők fókuszába.