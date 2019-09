Egymillió elektromos autót értékesítene 2022-re a Ford Európában

A társaság az elektromos autók gyártása mellett hat piacvezető áramszolgáltatóval köt szerződést Európában, hogy a vásárlók gyorsabban és olcsóbban tölthessék fel autóik akkumulátorát.

A Ford 2022-re egymillió új elektromos autó értékesítését tervezi Európában, ez a szám akkorra meghaladhatja a benzines és dízel üzemű járművek eladását.

A gyártó közleményében azt írta, az elektromos hajtás egyre elfogadottabbnak számít, a Ford pedig arra törekszik, hogy minden eddiginél egyszerűbbé tegye az átváltást az elektromos hajtásra, és azzal számolnak, hogy a személyautók többségét 2022 végére már elektromosság hajtja.

Az amerikai gyártó idén jelentette be, hogy ezentúl minden új személyautójához kínál majd valamilyen elektromos opciót, az ezzel kapcsolatos első terveit az amszterdami Go Electric rendezvényen tette közzé. A vállalat most a frankfurti autószalonon állítja ki elektromos hajtású autóit.

