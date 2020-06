A szomszéd kertje mindig zöldebb, kivéve, ha megfogadja a szakember tanácsait!

A kertben sosem áll meg az élet, mindig van teendő. Poór Boglárka növényorvost kérdeztük arról, most milyen munkálatokat végezhetünk el, hogy termésünk és kertünk egyaránt szebb legyen.

Elkezdődött a gyümölcsszezon, immáron nem csak a piacokon láthatjuk az epret, saját kertünkben is szedhetjük. Azonban a szárazabb időszak utáni esőzések nemcsak jót tesznek a növényeinkkel, de különböző betegségeket is okozhatnak.

Poór Boglárkát, kertészmérnök és növényorvos szakembert kérdeztük arról, hogyan védjük a növényeinket a gombás betegségek és csigák ellen, de arról is mesélt, hogy az elfagyott gyümölcsfáinkkal mi a teendő. Azonban nem csak a haszonnövényekről esett szó, arról is beszélt, milyen dísznövényeket ültethetünk júniusban, hogy szépségüket már a nyáron is élvezhessük.

A hosszan tartó szárazság után egy esős időszak következett. Van-e olyan betegség, ami ilyenkor okozhat nagy kárt a gyümölcsökben, zöldségekben?

Általánosan elmondható, hogy melegebb időben, nagy esőzések után a gombás és baktériumos betegségek megjelenésére lehet számítani. Ezek a kórokozók növényfajtól függően változnak, így felsorolni nem lehet őket. Ennek ellenére a botritiszes betegséget kiemelném, amelynek kórokozója a polifág Botrytis cinerea. Az érő gyümölcsök rothadását sokszor ez a gomba okozza, így nagy problémát okozva eper és málna termesztése során is. Emellett virágos dísznövényeknél, mint a rózsa a sziromlevelek foltosodását idézi elő.

Az eső hatására nem csak haszonnövényeink növekedése indul be, hanem a gyomnövényeké is, ezért fokozott gyomosodásra is számítani kell.

Sokak szeretett gyümölcsét, a cseresznyét sem kíméli az eső. Az cseresznye érésekor érkező nagy mennyiségű csapadék a gyümölcshéj felrepedését okozza, ezzel utat nyitva a gombás betegségeknek.

A betegségek mellett egy másik nagy károkozók lehetnek a csigák, spanyol csigák. Ezek ellen milyen természetes és kevésbé természetes eszközzel védekezhetünk?

A csigák ellen, beleértve ebbe a spanyolcsigát is, a legelterjedtebb védekezési mód a távoltartás. Ezt különböző higroszkópos anyagok segítségével lehet elérni, amelyek bőrirritációt okoznak. Ez lehet só, fahamu, csigák elleni biokészítmény vagy direkt csigák irtására kifejlesztett metaldehid tartalmú granulátum. Használatuk megegyezik, a megvédendő részt át kell nézni, hogy csigamentes legyen, majd körbe kell szórni velük a területet. A metaldehides granulátumok általában korpát vagy melaszt is tartalmaznak csalogató anyagként.

Sokan próbálkoznak az állatok csapdázásával is. Erre egy üres edénybe vagy pohárba sört vagy tejsavót tesznek, amelyek a megfigyelések alapján vonzzák a csigákat. A legtermészetesebb megoldás egy biológiai növényvédőszer. Ez a szer a Phasmarhabditis hermaphrodita nevű entomopatogén fonálférget tartalmaz, amely egy szimbionta baktérium segítségével pusztítja el a meztelen csigákat. Sajnos sok hátránya van a használatának. Ezek az élőlények nagyon érzékenyek az UV fényre, így csak este vagy borús időben lehet kijuttatni, mozgásukhoz vízre van szükség ezért elengedhetetlen az öntözés, illetve csak a kis méretű meztelen csigákat pusztítja megfelelő módon.

Itt az eperszezon. tehetünk még valamit, hogy jobb legyen a kései eper termésünk, vagy készüljünk fel a következő évre?

Az öntözésre mindenképpen oda kell figyelni, hiszen aszály hatására a gyümölcs mérete kisebb lesz és a növény ellenállóképessége is lecsökken, ezen kívül már nem sokat tehetünk az idei termésért. A jövő évi gyümölcsökért viszont már sokkal többet.

Az eper sekély gyökérzete miatt az egész tenyészidőszak alatt igényli az öntözést, szóval erről a szüret után sem szabad megfeledkezni. A szüret után jön a trágyázás fő időszaka is, termesztésben ekkor juttattatják ki a nitrogén nagy részét és a teljes adag kálium- és foszfortrágyát. A gyümölcs minőségét és mennyiségét a káliumellátottsága határozza meg, de csak klórmentes káliumtrágyát szabad választani, mert az eper érzékeny a klórra.

Házi kertekben a legegyszerűbb megoldás, ha direkt epernek való komplex műtrágyát használnak. Az egyszer termő fajtáknál bevett fitotechnikai fogás a lomblevelek szüret utáni eltávolítása. Ez segíti a rügydifferenciálódását, növeli a terméshozamot és hatékonyabb növényvédelmet tesz lehetővé.

Korábban beszámoltunk már a gyümölcsöket érintő fagykárról, ami a termést is nagyban érintette. Miképpen gondozzuk ezeket a fákat, hogy a következő évben erősebbek legyenek?

Az elfagyott gyümölcsfákat hajlamosak az emberek magukra hagyni. Ez az, amit nem szabad, hiszen ezek az álló kultúrák sok-sok éven keresztül élnek és ajándékoznak meg minket a termésükkel. Gondozásuk nem tér el ilyenkor sem a termő években végzett gondozástól. A metszést és a trágyázást a szokásos módon kell elvégezni, nem szükséges már extra bánásmódba részesíteni a fákat.

Közvetlen a fagyos napok után használhatók különböző biostimulátorok, amelyek mérsékelhetik a károkat, de ezekre már ilyenkor nincs szükség. A növényvédelmet sem szabad elfelejteni, hiszen sok károsító levélen és hajtáson él, így termés nélkül is felszaporodhatnak tönkre téve a gyümölcsfánkat.

A haszonnövényeken túl a dísznövények is csodás ékkövei lehetnek a kerteknek. Milyen típusú növényeket ültethetünk júniusban, amiknek a szépségét már nyáron is élvezhetjük?

Konténeres növényt egész évben lehet ültetni, a fagyos napok kivételével. Ültetés után a gyökeresedési időszak alatt kell az öntözésre odafigyelni, ami nyáron kicsit nehezebb feladat lehet. Az ember egyedi ízlésén múlik, hogy mit szeretne ültetni.

Az örökzöldek télen-nyáron jól mutatnak ezt mindig érdemes beszerezni. Nagyon népszerűek közölük a korallberkenyék, aminek friss hajtásai vöröses színűek, a különböző fenyőfélék és a tiszafák, amik akár formára is nyírhatók. Találhatunk köztük virágosakat is mint az örökzöld magnólia, nagy, illatos fehér virágai hamarosan kinyílnak már.

A lombhullató díszfák közül a japánfűz és a japánjuhar is nagyon kelendőek, habár ezek csak néhány év múlva teljesednek ki igazán. A selyemmirtusz is egy kiemelendő példa a lombos fák közül. Kertészetünkben megtalálható cserjeként is és különböző törzsméretre oltottan is. A különböző fajtáknak eltérő lehet a levél és virág színe is. A nyár második felében virágzik, ezért szokták hívni az augusztus királynőjének is.

A virágos bokrok és évelők hasonlóan a fákhoz néhány év elteltével lesznek csak igazán szépek, de már az ültetési évben megörvendeztetnek minket virágaikkal. Ilyen növények a rózsák, levendulák, liliomok, gyöngyvesszők és társaik.