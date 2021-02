Biztosítási jogviszony – Fontos, hogy az ingázók tisztában legyenek a szabályokkal

Vas megyében különösen sok a nemzetközi, főleg osztrák vonzatú ügy. Dr. Krecskó Erikát, a Vas Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztályának vezetőjét ezúttal a külföldi biztosítási jogviszonyra vonatkozó szabályokról kérdeztük, ami a határ menti ingázók helyzete miatt a pandémia idején különös jelentőségű.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

2017 január 1. óta az osztrák érintettségű családtámogatási ügyekben a Vas Megyei Kormányhivatal – Vas megyét is beleértve – 16 megye tekintetében jár el. Krecskó Erika az elmúlt időszak fontos eredményeként említi, hogy a feldolgozottság naprakész. Az ügyfelek számára a call centeren kívül külön telefonszám is rendelkezésre áll. Aki személyesen intézné ügyeit, az a Kőszegi u. 36-40. szám alatt előzetes időpontfoglalással ezt is megteheti.

Az utóbbi időben az új tb hatályba lépése kapcsán került reflektorfénybe a külföldi biztosítottság. Továbbá mert a járványhelyzetben sokaknak megszűnt a biztosítási jogviszonya Ausztriában, és visszatértek Magyarországra. Vas megyében a határ menti ingázás miatt fontos arra felhívni a figyelmet, hogy a munkavállalók külföldi biztosítottságuk létrejöttét bejelentsék, mondja a főosztályvezető. Erre 15 napjuk van, miután a külföldi biztosítási jogviszony létrejött.

Az egészségbiztosítási szervnél kell bejelentést tenni, ekkor ideiglenesen érvénytelenítik a tajszámot. Ugyanilyen fontos a jogviszony megszűnésének bejelentése is (ekkor újraérvényesítik a tajszámot) azért, hogy Magyarországon saját biztosítottságuk legyen, vagy egészségbiztosítási szolgáltatási járulék fizetése ellenében egészségügyi ellátásra legyenek jogosultak.

Az Európai Gazdasági Térség tagállamaiban biztosítási jogviszonyban állók orvosi ellátásáról jogszabály rendelkezik: az EU minden polgárának abban a tagállamban áll fenn a biztosítási jogviszonya, ahol dolgozik, munkát végez, és ott jogosult teljes körű orvosi ellátásra, ahol az adó- és járulékfizetés történik. A többi EGT tagállamban – adott esetben lakóhelyén is – sürgősségi ellátás igénybevételére van lehetősége. Ha Magyarországon van a lakóhelye, és a lakóhelyen működő egészségügyi szolgáltatónál szeretne (a külföldi biztosító terhére) igénybe venni orvosi ellátást, akkor az erre való jogosultságát a lakóhely szerinti tagállamban, jelen esetben Magyarországon bejegyeztetheti.

Ha az osztrák egészségbiztosítótól beszerzi az E 106 jelű formanyomtatványt, és azt beviszi az Egészségbiztosítási Osztályra, ott bejegyzik a TAJ/BSZJ rendszerbe, ami alapján a magyar tajszáma ismét érvényes lesz. Sok olyan munkavállalóval találkoznak, akik 10-15 éve külföldön dolgoznak, és nem tettek eleget bejelentési kötelezettségüknek. Ilyenkor egyeztetési eljárást kezdeményezhetnek akár a kormányhivatalnál, akár a NAV-nál. Ezres nagyságrendben zajlanak ezek az eljárások: a magyar munkavállalóknak azt kell igazolniuk, hogy biztosítottak voltak az adott időszakban.

A Nyugdíjbiztosítási Osztály Kőszegi utcai ügyfélszolgálatán sokan érdeklődnek külföldi biztosítottságuk esetén igényelhető hazai nyugdíj lehetőségéről is. Ezekben az ügyekben kizárólagos illetékességgel Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. kerületi hivatala jár el, azonban a kérelmeket be lehet adni helyben is, továbbítják őket.

Kapcsolódó cikk: